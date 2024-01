Man bengelt 35 meter hoog aan Herdersbrug in Dudzele

Dinsdag bengelde een man 35 meter hoog aan de Herdersbrug in Dudzele. Het bleek om een stunt te gaan: het ging om opnames voor een televisieprogramma.

Passanten in Dudzele schrokken zich een bult toen ze een man zagen bengelen aan de openstaande Herdersbrug in Dudzele, maar de Brugse brandweer was ter plaatse. “We hebben alles in goede banen geleid, ons klimteam hielp bij de opnames voor een televisieprogramma”, vertelt Jeroen Bonte van de brandweer.

Beveiligd

De man die de stunt uitvoerde voor het televisieprogramma werd goed beveiligd: de brandweer stak hem in een harnas, dat op twee punten vastgehecht werd aan de balustrade van de brug, vooraleer ze opgetrokken werd.

De brandweer assisteerde. © JB

De opnames gebeurden na de ochtendspits, zodat de verkeershinder beperkt bleef. De naam van het televisieprogramma geven we niet vrij, om het plezier en de verrassing voor de tv-kijkers niet te vergallen.