Man bedreigt ober met luchtdrukgeweer in Brugs restaurant

Een 43-jarige Pool uit Oostkamp heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht.

Gewapend met een luchtdrukgeweer trok M.D. (43) op 12 januari naar een restaurant op de Brugse Markt. Hij haalde er het wapen boven en richtte dit op de ober. “I will kill you and I take care of your boy also”, siste de Pool. Het slachtoffer vluchtte in paniek weg en verwittigde de politie. Die kon M.D. even later thuis arresteren.

De feiten kaderden in een discussie over geld. M.D. had renovatiewerken uitgevoerd in de woning van de ober, maar werd naar eigen zeggen te weinig betaald. Het dispuut had twee dagen voor het incident al eens tot een ruzie geleid. Ook toen moest de politie tussenbeide komen.

M.D. bekende de feiten en stelde dat hij en zijn gezin met enorme schulden kampten waardoor ze in armoede leefden. Hij gaf toe dat hij de ober bedreigde, maar ontkende dat hij daarbij een wapen gebruikte. Nochtans werd het pistool in het handschoenkastje van zijn wagen aangetroffen. In zijn woning lagen nog twee luchtdrukwapens.

De Oostkampenaar kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan het slachtoffer kende de rechter 500 euro morele schadevergoeding toe. (AFr)