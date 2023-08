Man (57) sterft na kwalijke val van trap thuis

Een 57-jarige man uit Diksmuide is zondagmiddag overleden na een kwalijke val in zijn woning. Omdat de man, die alleen in zijn huis woont, aangetroffen werd in een flinke plas bloed werd er een onderzoek geopend naar kwaad opzet. Er werd onder meer nagegaan of er ingebroken werd. Dat alles was negatief waardoor duidelijk werd dat de man stierf door een tragisch ongeluk.

Het overlijden van de man werd zondagmiddag om 11.40 uur ontdekt. Vermoedelijk dateren de feiten van heel kort daarvoor. Het was een buurtbewoner van de man die in de Reigersstraat in het centrum van Diksmuide woont die de hulpdiensten verwittigde omdat er iets niet pluis was. Aan de voordeur van de 57-jarige man werd immers wat bloed aangetroffen. De politie, de brandweer, een ziekenwagen en de MUG-arts snelden ter plaatse. De brandweer werd opgeroepen om de deur te openen. Eenmaal binnen werd de 57-jarige bewoner achter zijn voordeur onderaan de trap aangetroffen.

Geen kwaad opzet

“De man lag in een flinke plas bloed”, zegt de politie. “Het was ook niet meteen duidelijk wat er gebeurd was. Omdat hij ook vlak aan zijn voordeur werd gevonden konden we de piste van kwaad opzet niet meteen uitsluiten. Er werd onderzoek gevoerd of er bijvoorbeeld ingebroken was en/of de man bestolen was. Dat was allemaal het geval niet. Na onderzoek door de dokter en na contact met de familie van de man, bleek dat de 57-jarige man bloedverdunners nam, wat de grote plas bloed verklaarde. Er was nog overleg met het parket maar de hypothese is dat de bewoner overleden is aan een tragische val van de trap.” Het onderzoek werd daarom zondagavond afgesloten waarna het stoffelijk overschot van de man opgehaald werd. (JH)

Ondertussen is gebleken dat het slachtoffer wielercommissaris Dirk Saubain is.