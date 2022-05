Mama’s organiseren tweedehandsbeurs met tal van nevenactiviteiten in Roeselare

Noémie Lebon (40) en Lies Standaert (34) organiseren komende zaterdag 21 mei in de Sint-Amandskerk Fused. Tijdens het evenement kan men in de kerk terecht voor een aanbod aan kinderkledij en speelgoed, maar zijn er ook tal van workshops.

Mama’s Noémie Lebon en Lies Standaert, die naar eigen zeggen een gezonde interesse hebben in kinderkleertjes en duurzaam speelgoed, zijn de initiatiefnemers.

“Omdat alles echter in het leven nu duurder en kostbaarder is geworden, situeert onze interesse nu vooral op de tweedehandsmarkt.” Vanuit die interesse ontstond het idee om in Roeselare een soort van beurs te organiseren waar tweedehandsspeelgoed en -kledij voor kinderen wordt aangeboden. “Maar we wilden graag een stapje verder gaan en die verkoop combineren met een aantal workshops die zich ook concentreren upcycling en duurzaamheid.”

Workshops

Zo ontstond uiteindelijk Fused RSL, het evenement dat aanstaande zaterdag doorgaat in de Sint-Amandskerk. “Er zullen een mooi aantal standhouders aanwezig zijn die een assortiment kinderkleren en speelgoed aanbiedt. Daarnaast is er een bar en serveren we ook lekkere ovenkoeken.” Studio Stoflov komt langs voor een workshop totebags en vlaggetjes maken. Voor de kinderen is er onder andere een parcours vol spelletjes en een schminkstand. De twee vriendinnen krijgen hierbij de hulp van Scouting Roeselare. Bij Flavie Cuisine kan men terecht voor lekkere taartjes, wafeltjes of andere lekkernijen. (BF)