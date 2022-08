Mama’s geven borstvoeding in het openbaar om taboe te doorbreken

In het kader van de Wereld Borstvoedingsweek kwamen op 15 locaties in Vlaanderen en Brussel, ook in Oostende, moeders bijeen om in het openbaar borstvoeding te geven. Ze willen daarmee het taboe doorbreken.

De vreemde blikken als een mama haar kindje aan de borst legt op een openbare locatie zijn er nog steeds. Nochtans zijn er al veel mama’s die zich van de locatie niets aantrekken: als het kindje honger heeft, dan heeft het honger. In het kader van de Wereld Borstvoedingsweek kwamen op het strand van Mariakerke enkele mama’s samen om hun zoon of dochter borstvoeding te geven op een openbare plaats.

Onder hen Liese Swennen en haar eerste kindje Martha (2 maanden). “Dit is allemaal nieuw voor mij, maar ik heb van bij het begin gezegd dat ik mij daar weinig van zou aantrekken”, zegt ze. “Acties als deze zouden anno 2022 in principe niet meer nodig moeten zijn, maar dat zijn ze wel nog, jammer genoeg. We willen dat taboe doorbreken door hier nu samen borstvoeding te geven aan onze kinderen.” Op de foto zien we de verschillende mama’s en hun kinderen.