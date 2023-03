Mamadepot viert eerste verjaardag met uitbreiding

Op zaterdag 18 maart mocht het Mamadepot in Hooglede het eerste kaarsje uitblazen. In het Mamadepot krijgen baby- en kinderspullen een tweede leven. Iedereen kan er vrij in- en uit wandelen en op zoek gaan naar kledij, babymateriaal, speelgoed en ander materiaal.

“Het verhaal van het Mamadepot vond zijn oorsprong in het najaar van 2021 na een gesprek met voormalig burgemeester Rita Demaré. Nadat ik wat meer informatie ingewonnen had, ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligers om de winkel open te houden, te sorteren, kleine herstellingen te doen…. Samen met die enthousiaste mensen zijn we erin geslaagd om op 20 maart 2022 voor het eerst de deuren te openen voor een groot publiek. We vieren ons eenjarig bestaan met een uitbreiding van het Mamadepot. Slechts een jaar later zijn we dubbel zo groot waardoor we ons assortiment konden uitbreiden. Beneden hebben we een corner voor de allerkleinsten en twee ruimtes boordevol (educatief) speelgoed. Op de bovenverdieping konden we verschillende ruimtes inrichten met kledij per leeftijd”, vertelt Nancy, de enthousiaste bezieler van het project.

Duurzaam en sociaal

Het Mamadepot opent drie keer per maand de deuren aan een gemiddelde van 15 klanten per opening en jaarlijks krijgen er zo’n 1.350 kg aan spullen een tweede leven. “We leveren lokaal sterk werk met dit duurzaam en sociaal project. We zijn er voor iedereen maar met aandacht voor ouders en kinderen die in onze maatschappij onder druk komen te staan. We hebben nog heel wat toekomstplannen waaronder de bestemming van de giften die we krijgen. We willen dat ieder kind de kans kan krijgen om een verjaardagsfeestje te organiseren. Van daaruit vertrok ons idee voor een verjaardagsbox waarbij kinderen vier vriendjes kunnen uitnodigen voor een verjaardagsfeestje in een indoor speeldorp met pannenkoek en drankje. De opbrengst uit de verkopen zullen we verder gebruiken om themaworkshops te organiseren en onze winkel verder uit te breiden. Wie spullen binnenbrengt of spullen aankoopt maakt kans om een gemeentebon te winnen die ze kunnen gebruiken bij een lokale handelaar”, aldus Nancy Huyghe van het Mamadepot. (EVG)

Volg het Mamadepot Hooglede op Facebook of kom langs elke eerste zaterdagvoormiddag van de maand, elke tweede woensdag of elke derde zaterdag van de maand van 14 tot 16 uur.