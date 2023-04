Mamadepot in Alveringem houdt feestelijke opendeur op zaterdag 6 mei: “Rijk of arm, iedereen is hier welkom”

Tijdens het eerste weekend van mei vraagt Ferm aan al haar lokale organisaties om de deuren te openen en mensen gastvrij te laten kennis maken met hun werking. Het Mamadepot in de Sint-Rijkersstraat in Alveringem– een vzw die mooie tweedehandse kinderspullen verkoopt – doet mee. “Onze opendeur valt toevallig samen met onze eerste verjaardag. En dus gaan we extra vieren”, zegt Inge Rijckoort.

Het was onder impuls van Inge Rijckoort uit Beauvoorde dat er vorig jaar in de Sint-Rijkersstraat schuin over het gemeentehuis een Mamadepot van start ging. Inge is van mening dat er ook in een landelijke gemeente mensen wonen die het minder breed hebben en ze vond Alveringem een goede locatie. Inge stelde het gemeentebestuur de vraag of men ergens nog een pand vrij had en dat bleek het geval te zijn met de voormalige kapelanij Verschaeve gelegen naast de Kwelle. Een deel van het gebouw doet dienst als museum, maar er waren nog ruimtes vrij.

Spullen binnenbrengen

Om de veertien dagen op zaterdag is het Mamadepot open. Mensen kunnen er tussen 10 en 13 uur kinderspullen binnen brengen. Vrijwilligers maken nadien een selectie van wat in de winkel komt. Zij zien er immers streng op toe dat alles intact en/of gewassen en gestreken is. Wat goedgekeurd wordt voor verkoop wordt aan zeer lage prijzen aangeboden. In dit Mamadepot is kopen niet verplicht. Men kan even goed binnen springen om rond te kijken of voor een babbel. Dankzij de opbrengst van verkochte goederen zijn koffie, thee, water en fruitsap hier gratis en er zijn altijd een drietal vrijwilligers aanwezig om iedereen warm te ontvangen.

Opendeur

“Op 6 mei organiseren wij inderdaad een grote opendeur”, vertelt Inge Rijckoort die samen met Ingrid Dequeker, Yvette Goossens en Melanie Beauprez de stuurgroep van de vzw vormt. “De opendeur valt samen met onze eerste verjaardag en dat is een leuk toeval. Hoe ons eerste jaar verlopen is? Ik zou zeggen met vallen en opstaan, maar zeker positief! We zijn met niks begonnen, maar zijn zeer aangenaam verrast over de hoeveelheid spullen die mensen brengen. Ze zouden het op pakweg Vinted kunnen zetten en er op die manier nog iets aan verdienen, maar ze willen het toch maar gratis weg schenken. Gaandeweg zijn we met een soort van luxeprobleem komen te zitten. Er kwam zodanig veel binnen, dat plaatsgebrek dreigde.

“We zijn aangenaam verrast over de hoeveelheid spullen die mensen brengen”

We zagen ons genoodzaakt om aan de gemeente enkele extra ruimtes te vragen. Daar staan nu ook de grotere stukken als bijvoorbeeld een park of buggy. In het winkeltje is daar absoluut geen plaats voor. We vragen maar één ding aan de mensen: dat als men iets binnen brengt, het in goede staat is. Mensen zijn niets met een puzzel waarvan er stukken ontbreken of met een flessenwarmer die niet werkt. Het voorbije jaar zijn er een zestal vrijwilligers bijgekomen die bijspringen waar nodig: in het sorteren, het onderhoud van de ruimtes, het ontvangen van de klanten,… Achter de schermen is er veel werk. Alle puzzels worden bijvoorbeeld gemaakt voor ze in de winkel komen: ofwel door ons, ofwel door onze kinderen of kleinkinderen.”

Taboe doorbreken

Collega Yvette Goossens zegt dat het Mamadepot in Alveringem het voorbije jaar best al wat naambekendheid heeft opgebouwd. Soms zien ze vijf bezoekers, soms vijftien. Als er één iemand komt, dan is de dag geslaagd. Toch denkt ze dat sommige mensen nog schroom hebben om langs te gaan. Die is voor niets nodig, benadrukken Yvette en Inge.

“Onze doelgroep zijn in de eerste plaats mensen die het financieel minder breed hebben. Maar ook wie geen financiële problemen heeft, is hier welkom. Duurzaamheid is belangrijk heden ten dage en spullen een tweede leven geven, is zeer duurzaam. We hopen een eventueel taboe in de toekomst helemaal weg te werken. Ondertussen hebben we reeds vaste klanten. Ons aanbod wisselt tweewekelijks en mocht je iets niet vinden; spreek ons gerust aan. Wij helpen je graag verder.” (AB)

Opendeur Mamadepot op zaterdag 6 mei van 13 tot 17 uur. Kindergrime, pakjes vissen, ballonartiest, leuke attentie per gezin, pannenkoeken en drankjes. Alles gratis of aan 1 euro. Aankopen mogelijk (enkel cash betalen). Info: mamadepotalveringem@gmail.com of facebookpagina mamadepot