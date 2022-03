Mamadepot geopend in voormalig Sociaal Huis

Op zondag 20 maart vond de officiële opening plaats van het Mamadepot. De winkel werd in het leven geroepen door Huis van het Kind in samenwerking met Ferm en Cera. Ouders van jonge kinderen kunnen er terecht voor duurzame en budgetvriendelijke kledij en kinderspullen.

Het Mamadepot bevindt zich in het voormalige gebouw van het Sociaal Huis, in de Hogestraat 170. De winkel biedt duurzame en budgetvriendelijke tweedehandsspullen aan voor kinderen tot en met 14 jaar. Ouders kunnen er terecht voor kleding, bedjes, verzorgingsmateriaal, speelgoed, schoolgerief, kinderboeken en zelfs buggy’s en fietsen.

Het initiatief werd begin dit jaar opgestart vanuit het Huis van het Kind Hooglede – Gits, in samenwerking met Ferm en met financiële ondersteuning van Cera. De organisatie van het Mamadepot wordt aangestuurd door een enthousiaste stuurgroep en kan alvast rekenen op de medewerking van enkele vrijwilligers.

Vanaf 2 april opent de winkel elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur. Op de tweede woensdag en de derde zaterdag van de maand is het Mamadepot geopend van 14 tot 16 uur. “Maar we zijn meer dan een winkel”, zegt Nancy Huyghe. “Het depot is een ontmoetingsplek voor mensen uit de dichte of iets verdere buurt. Men kan er elkaar leren kennen bij een drankje of tijdens een workshop of infosessie. Iedereen is hier welkom.”

Voor meer info en vragen, contacteer mamadepothooglede@gmail.com.