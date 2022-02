Mama Wyseure: “Dankzij Oostendse collega’s zag ik Joran wereldkampioen worden in de States”

“Of mijn collega’s mee volgden? Dat is nog zacht uitgedrukt.” Cathy Volcke, de mama van kersvers wereldkampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure, is al decennia aan de slag in het C-hotel Andromeda en dankt iedereen op haar werk uit de grond van haar hart voor hun steun. “Dankzij hen ging ik mee naar het WK in de Verenigde Staten.”

Op 29 januari soleerde Joran Wyseure in het Amerikaanse Fayetteville op indrukwekkende wijze naar de wereldtitel veldrijden bij de beloften, en dat werd niet alleen in zijn woonplaats Lichtervelde uitgebreid gevierd. In C-hotel Andromeda op de zeedijk werd de titelstrijd met argusogen gevolgd, want de succesvolle loopbaan van de kersverse wereldkampioen krijgt er al jaren heel wat aandacht. En dat heeft zo zijn redenen. Zijn mama Cathy werkt namelijk al dertig jaar als receptioniste in het bekende hotel en toen Joran met de Belgische vlag over de eindmeet reed, zorgde dat ook bij het personeel voor emotionele momenten.

Lieve collega’s

Dinsdag raakte bekend dat Joran Wyseure, samen met Emiel Verstrynge, volgend seizoen prof wordt bij Alpecin-Fenix en dus niet zijn huidige sponsor Jan Tormans volgt naar het nieuwe project onder de vleugels van Patrick Lefevere en Quick-Step. Voor zijn mama Cathy keert na een hectische week nu de rust enigszins terug, maar zij kijkt met warme gevoelens terug op de rol die haar collega’s bij dit alles hebben gespeeld.

“Ik kan hen echt niet genoeg bedanken”, steekt een bescheiden Cathy van wal. “Dankzij hen ben ik meegegaan naar Amerika. Dat was mijn man Christophe sowieso van plan, maar ik ging thuis blijven. Het is enigszins anders uitgedraaid, niet in het minst door het blijven pushen van mijn lieve collega’s om toch maar de stap te wagen. Zij hebben mij overtuigd en mij bijna op het vliegtuig gezet. Ik was zo blij dat ik erbij kon zijn. Ik had al 15 jaar niet meer gevlogen en nog nooit zo’n avontuur, met een perfect einde dan nog, meegemaakt ”, zegt Cathy ontroerd.

Hard meegeleefd

In C-hotel Andromeda volgde iedereen de triomftocht van Joran inderdaad van heel nabij. “Cathy zet al 30 jaar het hotel op de eerste plaats”, getuigen Annelies Sanders en Celine Verstrynge. “Zij is zo’n lieve, vriendelijke collega en we wilden tonen dat we er ook voor haar zijn. We vonden allemaal dat ze zo’n kans niet aan zich mocht voorbij laten gaan en we zijn zo gelukkig dat we haar, na nogal wat aandringen, hebben kunnen overtuigen. Want dat was zo eerst niet van plan.”

© Peter MAENHOUDT

“Onze absolute steun had ze sowieso al en wij volgen met haar de prestaties van Joran al lang. Door het tijdsverschil vond de wedstrijd ’s avonds plaats en kon de overgrote meerderheid van het personeel met enige stress de prestatie van Joran live en op het puntje van de stoel volgden. Velen onder ons hebben een traantje weggepinkt. Hoeft het nog gezegd hoe trots we zijn? Maar we zijn vooral zo blij dat Cathy erbij kon zijn tijdens de grootste triomf van haar zoon”, klinkt het nog.

Ook steun van klanten

Blijkbaar hebben ook heel wat klanten Jorans prestatie gevolgd. “Inderdaad, ik heb tientallen mailtjes en berichten met felicitaties gekregen, zo hartverwarmend”, bevestigt Cathy. “Maar de steun, de hulp én de overtuigingskracht van mijn collega’s hebben mij diep geraakt. Voor de pandemie organiseerden we in Lichtervelde jaarlijks een groot eetfestijn als steun voor Joran. Iedere keer was daar een grote delegatie van het hotel aanwezig. Ik kan hen voor dit alles niet genoeg bedanken. Ik ben er trots op dat ik voor dit geweldige hotel kan en mag werken”, besluit Cathy.

(Dany Van Loo)