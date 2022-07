Mama van drie kinderen doet gooi naar titel Miss De Luxe

Inge Cobbaert is een van de achttien finalistes van Miss De Luxe 2023. “Een meisjesdroom”, aldus de 40-jarige Wenduinse schone.

Miss worden en een jaar lang het kroontje mogen dragen: het is de vurige wens van Inge Cobbaert uit Wenduine. Ze houdt er ook een persoonlijke missie op na: met haar deelname aan Miss De Luxe wil ze haar zelfvertrouwen weer op peil krijgen. Dat kreeg een deuk na de vechtscheiding waarin ze verwikkeld raakte. “Na die moeilijke periode was ik aan een nieuwe uitdaging toe, en ik ben blij dat ik de stap gezet heb. De ervaring was tot nog toe super”, klinkt het. Inge hoopt op een plaatsje in de top drie. “Al wil ik in de eerste plaats vooral een boodschap uitdragen met mijn deelname: ook al gaat het leven niet altijd over rozen, blijf altijd in jezelf geloven. Weet dat je er sowieso mag zijn.”

Inge werkt in de thuiszorg maar droomt van modellenwerk. “Ik was als klein meisje al veel met mijn uiterlijk bezig. Anderzijds vind ik bij zo’n missverkiezing ook de binnenkant belangrijk. Uiterlijke schoonheid streelt het oog, maar veel mensen staren zich er blind op”, aldus Inge, die ook mama is van drie. Onlangs werd ze samen met de andere finalistes voorgesteld in Karma Beach. Door corona een jaartje later dan gepland, weliswaar. “Het moeilijkste was mijn finaleplaatsje zolang voor iedereen stilhouden”, glimlacht ze.

Help Inge aan het kroontje en sms MDL 20 naar 6630. Er kan gestemd worden tot op de finaledag, op 10 december in Salons Mantovani in Oudenaarde. (WK)