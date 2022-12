Mama start petitie voor meer kinderopvangplaatsen: “Kinderen hebben nood aan stabiele omgeving”

Heel wat mama’s en papa’s zitten met de handen in het haar nu verschillende kinderdagverblijven in de Westhoek verdwijnen. Zo ook de alleenstaande mama Delphine Callewaert (33), nu het kinderdagverblijf waar haar dochter Lola werd opgevangen de deuren sluit door de stijgende energieprijzen. Ze startte een petitie en richtte een brief aan stad Ieper met de oproep om het opvangprobleem in de regio dringend aan te pakken.

“Zo’n 31 kinderen komen in de kou te staan door de sluiting van onze kinderopvang. Huis van het Kind doet er alles aan om een plaatsje te zoeken voor onze kindjes, maar ook zij worden geconfronteerd met het grote tekort aan kinderopvang in Ieper”, vertelt Delphine. Haar dochtertje Lola is 14 maanden oud. “Bijna twee maanden voor de laatste opvangdag kreeg ik te horen dat de crèche van Lola de deuren zou sluiten vanaf januari. Aangezien er kerstverlof gepland stond in de crèche wil dat zeggen dat vrijdag 23 december de laatste dag is. Voor heel wat kinderen is er geen oplossing.”

“Ik maak me zorgen over de impact van dit alles op de jongste, meest kwetsbare zieltjes van onze samenleving”

“Er zijn gewoon niet genoeg plaatsen en de vele ouders zitten met de handen in het haar. Ik mag me een ‘gelukkige’ ouder noemen, want er werd voor mijn dochter Lola een tijdelijke oplossing gevonden. Tussen januari en eind mei 2023 vond ik opvang voor drie dagen in plaats van de gevraagde vier dagen. Tussen eind mei en januari 2024 is er nog geen oplossing. Dat zorgt voor veel stress.”

Zorgfiguren

“Ik voel me wat in de steek gelaten, want ik probeer mijn bijdrage te leveren aan de maatschappij door mijn job uit te voeren. Zal ik nu genoodzaakt worden om mijn job tijdelijk op pauze te zetten om opvang te kunnen voorzien voor mijn dochter? Met veel plezier zou ik voor mijn dochter zorgen, maar financieel is dat niet haalbaar. Als alleenstaande mama krijg ik voorrang op het krijgen van een plaatsje in een opvang, maar die puzzel kan zelfs niet gelegd worden”, zegt Delphine.

Naast haar taak als ouder werkt Delphine als traumapsycholoog. “Ik ben dankbaar dat Huis van het Kind en de kinderopvang waar Lola terecht kan, alle mogelijke scenario’s hebben bekeken om tot dit plan te komen. Toch maak ik me zorgen over het gat van zeven maanden. Hoe moet ik dat oplossen? Zelfs het ouderschapsverlof dekt die periode niet. Bovendien is de bijdrage voor dit verlof te weinig om financieel rond te komen. In het beste scenario vindt Huis van het Kind nog een andere opvang waar Lola naartoe kan. Maar wat voor impact heeft die continue verandering van zorgfiguren?”, vraagt Delphine zich af. “Ik maak me zorgen over de impact van dit alles op de jongste, meest kwetsbare zieltjes van onze samenleving. Kinderen hebben nood aan zorgfiguren die gevoelig en liefdevol reageren. Kinderen hebben ook nood aan stabiele zorgfiguren, aan een duurzame oplossing.”

Kwantiteit boven kwaliteit

De situaties waarin de opvangcentra moeten functioneren zijn niet evident en dat beseft ook Delphine. “Het is kwantiteit boven kwaliteit. Hoe jammer het ook klinkt. Het financiële luik van een kinderopvang is complex en in sommige gevallen krijgen crèches een bedrag per kind. Dan werk je het als overheid toch ook in de hand dat onthaalouders het maximum aantal kinderen willen opvangen? Mijn voormalige kinderopvang sluit de deuren door de stijgende energieprijzen. Vorig jaar opende de kinderbegeleidster haar tweede filiaal, maar het gebouw bleek niet in zo’n prima staat te zijn en was niet zuinig genoeg. Dan stel ik mij toch de vraag of er voldoende kritische ondersteuning wordt geboden bij de oprichting van een nieuwe crèche. Voldoet het gebouw aan de nodige normen op lange termijn? Is het rendabel? En bovendien: heeft iemand de nodige diploma’s of kennis om een crèche op een degelijke manier te runnen? Zowel pedagogisch als logistiek”, zegt Delphine.

“Onze kinderen zijn voor ons, als ouders, het meest dierbaar. Vertrouwen hebben in een crèche die kwalitatief is en op lange termijn voor de zorg van onze kinderen kan instaan, zorgt ervoor dat we met een gerust hart kunnen gaan werken. En ik denk dat niet alleen ouders, maar uiteraard ook de vele begeleiders die wél met hart en ziel hun job uitoefenen zich in de steek gelaten voelen. Ook zij willen gaan voor de beste zorg, maar dat lukt niet altijd binnen deze omstandigheden.”

Stadsopvang

Delphine contacteerde stad Ieper met een duidelijke vraag: een nieuwe kinderopvang opstarten vanuit de stad Ieper. “Niet zomaar een opvang, een pilootproject met een heel duidelijke pedagogische visie”, legt ze uit. “Een project waar we als stad mee konden uitpakken. Zelf wilde ik – vanuit mijn ervaring als pedagoog en het coachen van teams – dit project graag pedagogisch mee ondersteunen. Voor het juiste administratieve, wettelijke kader, de juiste infrastructuur en indien nodig financiële overbrugging zou de stad moeten fungeren.”

“Onlangs zat ik aan tafel met schepen van Welzijn Eva Ryde. Ik ben realistisch naar dat gesprek gestapt en wist ook wel dat ik er niet zou buiten lopen met de onmiddellijke realisatie van een nieuwe kinderopvang. De stad fungeert als facilitator en dat is al vele jaren zo. Er zijn ook geen plannen om dat op korte of lange termijn anders aan te pakken. Wat ik mis in de aanpak van de stad, is een proactieve rol. Ik vraag me af of ze niet meer verantwoordelijkheid moeten opnemen in het ondersteunen en informeren van de kinderbegeleiders, zodat er kan gezocht worden naar creatieve, haalbare oplossingen. Het is nu aan het stadsbestuur om niet enkel een afwachtende houding aan te nemen, maar hun rol als facilitator en vooral als regisseur waar te maken. Zodat ouders en hun kinderen niet langer in de kou staan.”

De petitie kan hier ondertekend worden.