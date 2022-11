Mama overleden William (1) opent met ‘Muti’ eigen babywinkel: “Het leven is te kort om je dromen niet na te jagen”

Een goeie vijf maanden nadat baby William de strijd tegen zijn zeldzame ziekte verloor, neemt mama Marie Corthier een nieuwe start: ze opent op vrijdag 18 november haar eigen babywinkel ‘Muti’ in Sint-Kruis (Brugge). Het was haar zoontje dat haar over de streep trok. “Ik besefte plots dat het leven te kort is om je dromen níet na te jagen.”

Begin juni overleed baby William, het zoontje van Marie Corthier (29) en haar partner Dennis, in het AZ Sint-Jan aan de gevolgen van het Menkes syndroom, een zeldzame en ongeneeslijke stofwisselingsziekte. De jonge Brugse mama raapte kort daarna al haar moed bijeen en zette met ‘Muti’ haar eigen webwinkel op poten. “Ik liep al langer rond met het idee om een babywinkel te beginnen”, vertelt ze. “Maar toen William pas overleden was, durfde ik daar niet voluit voor te gaan.”

En dus speelde ze met een webshop eerst op veilig. “Na echter een heel jaar met William thuis te hebben gezeten, viel het voortdurend alleen zijn mij plots zwaar. Dennis werkt fulltime en zonder William was het huis zo leeg”, legt Marie uit.

“Het geeft mij opnieuw een doel, iets om ‘s morgens voor uit bed te komen”

Daarom besloot ze nu toch voluit voor haar droom te gaan. “Ik besefte dat het leven te kort is om je dromen níet na te jagen en je je angsten dus maar beter aan de kant kunt zetten. Het blijft een grote stap, maar na het afscheid van ons zoontje had ik zoiets van ’t is nu of nooit. Het geeft mij ook opnieuw een doel, iets om ’s morgens voor uit bed te komen. Sinds ik de sleutels van mijn winkel heb, is de dag een stuk sneller om.”

Gratis borduren

Muti opent op vrijdag 18 november voor het eerst de deuren voor een late night shopping van 16 tot 21 uur. “Elke klant krijgt tijdens het openingsweekend een kleine attentie, op zaterdag en zondag kan je de spulletjes die je in de winkel aankocht gratis laten borduren door Faye Pieters van Mumaye, die ik als zorgmama heb leren kennen. Spannend allemaal, want voor de winkel zal ik het toch van een ander publiek moeten hebben. Met mijn webshop krijg ik bestellingen uit heel België en Nederland”, aldus Marie.

Ze beschikt in de Dampoortstraat over een winkelruimte van 100m² waar je straks alles zal kunnen vinden voor kindjes van 0 tot 5 jaar. “Van kleding en verzorgingsproducten tot voeding en speelgoed – zeg maar de volledige geboortelijst van a tot z. Ik vind het leuk om op zoek te gaan naar nieuwe merkjes voor mijn webshop en winkel. Toen ik zelf nog als mama babyspulletjes zocht, had ik vaak het gevoel dat het overal meer van hetzelfde was.” Met ‘Muti’ – de naam is een ode aan alle mama’s – is baby William ook nooit ver weg. “Elk babypakje dat de deur uitgaat, doet mij aan hem denken”, zegt Marie.

Dubbel gevoel

Dat gevoel is dubbel. “Een lach en een traan. Zoals het de ene dag ook al beter gaat dan de andere. Maar hoe dan ook: ik ben blij dat ik deze nieuwe stap gezet heb. Zonder William had ik dit nooit aangedurfd.”