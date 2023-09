Mama Matthieu Bonne apetrots op haar zoon: “Dit is het strafste dat hij ooit gepresteerd heeft”

Ultrasporter Matthieu Bonne heeft het hem weer gelapt. Met 131 km heeft hij vorige week het wereldrecord zwemmen in open zee verpulverd. Zoals bij zowat al zijn vorige records week mama Carole Nierynck nauwelijks van zijn zijde. “Dat was zonder meer de strafste prestatie, die hij ooit geleverd heeft”, blies Carole deze week nog de wangen bol uit pure bewondering.

“Matthieu heeft het na zijn bovenmenselijke prestatie zelf aangegeven: hij is nog nooit zo diep moeten gaan”, opent Carole Nierynck enkele dagen nadat zoon Matthieu Bonne alweer een wereldrecord in de geschiedenisboeken liet opschrijven.

“Matthieu is fysiek beresterk maar het staaltje mentale kracht, dat hij nu afleverde, was bijna buitenaards. Niet alleen heeft hij 10 kilometer extra moeten zwemmen om zijn record te laten homologeren, hij moest deze keer ook afrekenen met ondraaglijke pijnen. Zijn mond was danig aangetast door het erg zoute zeewater. Zijn lippen waren helemaal opgezwollen waardoor hij amper kon eten of drinken. Neen, hij heeft echt afgezien. Gelukkig is hij alweer aan de beterhand.”

Golven helpen inschatten

Omdat er op het jacht, dat hem begeleidde, maar plaats was voor 10 crewleden, bleven Carole en manlief Erwin aan wal. “Het jacht moest plaats bieden aan zijn begeleiders, twee schippers, twee observers en een filmploeg. Wij hebben ons beholpen met een gehuurde speedboot en kleine vissersboot en hebben zo toch uren naast en voor hem kunnen varen. Dat laatste trouwens om de golven in te schatten, die Matthieu opwachtten.”

“Want ook die waren Matthieu niet goedgezind. De eerste dag en nacht heeft Matthieu een enorm zware zee moeten trotseren. Ook de begeleiders op het jacht hebben toen afgezien. Een hevige wind koelde het water bovendien af waardoor Matthieu 60 uur kou heeft geleden.”

“Toen we de Golf van Korinthe uitkozen als ideale locatie voor Matthieus recordpoging was er sprake van temperaturen tot 28 graden. Toen Matthieu in het water lag, gaf de thermometer 20 graden aan. Te koud eigenlijk om goed te zijn.”

“Even gevreesd”

De weergoden hebben het blijkbaar niet zo begrepen op Matthieu want ook zijn Coast Swim en fietsrecord in Arizona werden door slecht weer geteisterd.

Het zorgde ervoor dat Matthieu tot drie keer toe overwoog te stoppen. “Dat hebben we hem nog nooit weten doen. Maar in mijn binnenste wist ik wel dat hij zou doorbijten. Ook al is hij deze keer echt wel in het rood gegaan. Vooral in de laatste 12 kilometer heb ik nog even gevreesd voor hem. De zee was toen zo wild, daar kon je amper in zwemmen. De wind veranderde ook voortdurend van richting.”

“Maar wat opviel, ondanks de vele uren in het water, de felle pijn en de lastige omstandigheden, Matthieus zwemslag bleef krachtig. Straf is ook dat hij vandaag geen spierpijn heeft, niet eens stijf is. Ik ben er 100% zeker van dat hij binnen de kortste keren weer aan het sporten slaat.”

Op vakantie naar … Griekenland

Carole en Erwin wacht na de ook voor hen uitputtende ervaring deze week een reisje richting … Griekenland. “Bizar, ik weet het. Maar die reis was allang geboekt. Tot Matthieu, nauwelijks enkele maanden na zijn fietsrecord, met zijn nieuwe stunt kwam aandraven …”