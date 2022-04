Malou Soetaerts (49) pakt kroontje van Miss Fabulous World: “Dit jaar positieve ommezwaai”

Malou Soetaerts kreeg in Parijs de titel Miss Fabulous World. Het is meteen haar vierde kroontje, want 32 jaar geleden werd ze al Miss Limburg, in 1992 Miss Haspengouw en in 2012 Miss De Luxe. “Miss Fabulous World is niet uitsluitend een schoonheidswedstrijd. We engageren ons om zwakkere vrouwen te ondersteunen, hen te helpen om niet in een hoekje weg te kwijnen”, vertelt Malou.

Malou Soetaerts (49) is een sterke vrouw die er niet voor terugdeinst om haar eigen boontjes te doppen. Om financieel onafhankelijk te zijn, heeft ze een vaste job en maar liefst twee flexi-jobs. “En in mei ga ik een nieuwe vaste uitdaging aan. Ik ga in Nederland werken bij een internationaal transportbedrijf in Yerseke”, verklapt Malou, mama van Céline en Camillie en oma van Anaïs, haar oogappel van 17 maanden. “Ik wist vooraf niet hoe graag je je kleinkind wel kan zien. Ik tracht elke dinsdag op haar te passen. Ja, we hebben al een speciale band.”

Moeilijke periode

2022 wordt en is voor Malou Soetaerts al een speciaal jaar. “Ik maak een positieve ommezwaai”, lacht ze. “Na een moeilijke periode ga ik een mooi jaar tegemoet.” En dat is nu alvast goed begonnen. In Parijs werd ze tot Miss Fabulous World gekroond. Niet de eerste missverkiezing die ze wint. “Neen, het begon allemaal in 1990 toen ik op 17-jarige leeftijd Miss Limburg werd. Ik woon wel al 20 jaar in Oudenburg, maar ben afkomstig van Sint-Truiden”, legt Malou uit.

We hebben tot doel vrouwen in nood te helpen

“Daarna nam ik deel aan Miss Limburg International en later aan Miss Vlaanderen. In 1992 volgde Miss Haspengouw die ik won. Dan volgde een andere periode in mijn leven, zonder het podium van de missverkiezingen. Ik werd twee keer mama van mijn fantastische dochters Céline en Camille. In 2012 moedigden mijn kinderen me aan om opnieuw aan een verkiezing mee te doen. Dat werd Miss De Luxe. Dan volgde Misses Europe en Miss Glamour Universe”, somt Malou op.

Fijne vriendschap

Met Miss Fabulous World was ze aan haar elfde verkiezing toe en tot haar grote verwondering won ze die ook. “Ik was wel favoriet, maar je weet nooit. Het winnen van deze titel gaat niet alleen over schoonheid, maar over zoveel meer. Het gaat over présence en goed kunnen babbelen. En vooral het doel van Miss Fabulous World, namelijk vrouwen in nood helpen, ze niet in een hoekje laten wegkwijnen. Integendeel, hen bijstaan om een sterker karakter te krijgen. Daarvoor wil ik me inzetten. Wie nood heeft aan steun, mag me altijd contacteren via sociale media.”

Als hoofdprijs kreeg Malou Soetaerts een dubbele overnachting in het Hilton Hotel in Parijs aangeboden en mag ze straks naar het Filmfestival van Cannes. “Wat ik raar vond, is dat als je met een kroontje op je hoofd rondloopt voor een fotoshoot, je plots een celebrity bent en mensen met jou op de foto willen”, besluit Miss Fabulous World, die een fijne vriendschap overhoudt aan haar medekandidaten.