Malenky en Nanuq zijn de Oekraïense berenwelpjes in De Zonnegloed

De twee Oekraïense berenwelpjes uit dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren hebben een naam gekregen. De eerste naam Malenky werd door De Zonnegloed zelf gekozen. Voor de tweede naam werd de hulp van het publiek ingeschakeld en daar viel de naam voor Nanuq. Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor moederbeer Sandra haar tandoperatie.

Bruine beren Tishka en zus Sandra arriveerden vorig jaar in De Zonnegloed nadat ze bevrijd werden uit de Oekraïense zoo Mena Zoo in de stad Tsjernihiv, nabij Kiev, na oorlogsdreiging. Ze hebben een nieuw leven in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren. Beer Sandra beviel op 18 januari van twee berenwelpjes. De geboorte kwam als een grote verrassing aangezien niemand op de hoogte was dat Sandra zwanger was.

Spirituele god

De welpjes gingen tot voor kort naamloos door het leven, maar daar komt nu verandering in. De Zonnegloed zelf koos vier namen waarvan ze eentje zelf toewezen aan een berenwelpje. “De keuze ging naar Malenky, klein in het Oekraïens. Voor de tweede naam schakelden we de hulp in van het publiek. Via onze Facebookpagina kon er op de favoriete naam gestemd worden. Er werd massaal gestemd. De topfavoriet werd Nanuq, spirituele ´god´ van de beren van de Inuit”, zegt zaakvoerder Karel Ackaert.

“Met de berengroep gaat het ongelofelijk goed. De samenvoeging met Tishka, de broer van Sandra, en de reeds aanwezige vrouwtjes Uli en Mimi gaat ongelofelijk goed. Tishka voelt zich al volledig thuis met zijn vrouwtjes en spelen in het water doet hij het liefst. Dagelijks neemt hij een uitgebreid bad. Op vlak van eten is het niet normaal. Aan groenten en fruit zitten we momenteel aan een 35 kilogram per dag. Zonder vlees en brokken erbij geteld. Ze moeten nu hun best doen om voldoende reserves te hebben om hun winterslaap te kunnen nemen.”

Berenmoeder

Met mama Sandra gaat het ondertussen ook uitstekend. “Prachtig om te zien hoe ze voor haar welpjes zorgt. Ondertussen durf ze haar welpjes al eens wat verder laten lopen en blijft ze rustig zonder ze terug te roepen. Natuurlijk met één oog open. Ze is een echte berenmoeder. Ze laat haar welpen meer en meer eens alleen stoeien en gaat ze gewoon wat verder gaan rusten. Maar van rusten komt er niet veel van in huis, want de welpjes vinden het dan ook niet leuker om mama te plagen door haar te duwen. Af en toe gaan ze samen op stap: eten zoeken, met takken spelen, op zoek naar nog wat restjes voer in het park… Prachtig om te zien”, zegt Karel.

“Ook zijn we ons stilletjes aan het voorbereiden en alles te bespreken om beslissingen te nemen in verband met haar tandoperatie. Die zal er nog de eerst komende twee maanden toch wel aankomen, maar we zitten nu volop in de voorbereiding. Dat mogen we echt niet uit het oog verliezen. We gaan alle veiligheidsmaatregelen na dat we de moeder niet verliezen, want het blijft een risico en dat ze ook terug verder voor haar welpen wil zorgen.”