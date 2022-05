Maldegemse kinderen hangen hun tutje in de ‘Tutjesboom’: “Alternatief voor paashaas, Sinterklaas of Kerstman”

Vorig weekend onthulde het Huis van het Kind de ‘Tutjesboom’. Dat is een boom waarin kinderen hun tutje kunnen hangen als ze klaar zijn om het weg te doen.

“Een fopspeen is er voor baby’s om de zuigbehoefte te beantwoorden”, vertelt schepen van Maatschappelijk Welzijn en Sociale Zaken, Valerie Taeldeman (CD&V). “Op de leeftijd van twee à vier jaar is het aan te raden om afscheid te nemen van het fopspeen. Dit omwille van de vorming van het gebit en de ontwikkeling van de spraak, twee zaken die door een fopspeen belemmerd kunnen worden. Daarnaast is slapen zonder tut ook bevorderend voor een vaste nachtrust zonder wakker worden.”

Mijlpaal

Een fopspeen afgeven is een grote mijlpaal in het jonge leven van kinderen. “Vaak is de komst van de paashaas, Sinterklaas of de Kerstman een goed moment om afscheid te nemen van het fopspeen”, gaat schepen Valerie Taeldeman verder. “Maar vanaf nu is ook de Tutjesboom een goed alternatief. Met dergelijke boom zorgen we er immers voor dat kinderen hun fopspeen kunnen afgeven wanneer ze er klaar voor zijn, zonder dat het traumatisch moet zijn en zonder dat iemand voor boeman hoeft te spelen.”

Slapen zonder tut bevordert nachtrust

De Maldegemse ‘Tutjesboom’ bevindt zich naast lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef in de Mevrouw Courtmanslaan 92, waar zowel het Huis van het Kind als Kind & Gezin gevestigd zijn.

Verhaal en beloning

“Kinderen die de stap zetten, kunnen in de boom een lintje kiezen en er hun fopspeen aan hangen. Ouders die dat wensen, kunnen met #tutjesboom en #igMaldegem ook een foto nemen en die op sociale media plaatsen. Achteraf kunnen de kinderen en hun ouders tijdens de openingsuren van het Huis van het Kind een beloning afhalen. Ten slotte werd ook het verhaaltje Milan en de tutjesboom uitgewerkt. Daarmee kunnen ouders hun peuter al wat voorbereiden op het afgeven van zijn tutje. Het boekje is beschikbaar in de bibliotheek”, besluit schepen Valerie Taeldeman. (MW)