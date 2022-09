Maldegemse Brouwerij Skøllmann lanceert nieuw biertje ‘Hopulair’

Met Hopulair lanceren Tom Heirman en Jonas Schollaert van brouwerij Skøllmann uit Maldegem hun derde bier in slechts anderhalf jaar tijd. “Ons nieuw biertje is een verfrissende en dorstlessende American IPA met een alcoholpercentage van zes procent”, klinkt het.

Na hun saison Burning Skoll en black IPA Swarte Gront blijven de brouwers ook met hun derde bier American IPA Hopulair hun eigen ding doen. “Natuurlijk moet je als jonge brouwerij ook kijken naar de verkoopbaarheid van je product, maar we zullen nooit echte mainstreambieren brouwen”, vertelt Tom Heirman. “We willen de mensen laten proeven van bierstijlen die in België minder courant zijn, maar wel heel smaakvol en toegankelijk zijn. Met ons nieuwste bier hebben we een echte dorstlesser gemaakt”, vult Jonas Schollaert aan.

Dryhopping

“Door de dryhopping met 8 gram per liter Azacca en Waimea zorgt ons bier in de neus voor een explosie van citrus- en tropische hoppigheid. Deze specifieke hoppen geven heerlijke aroma’s van mandarijn en mango af. Die fruitigheid komt ook licht in de smaak terug, samen met een aanwezige, maar aangename ronde bitterheid, die ondersteund wordt door een subtiele moutige biscuittoets”, klinkt het.

Eigen brouwzaal

De komende maanden worden een drukke en hectische periode voor de Meetjeslandse brouwers. “Van september tot en met november staan we elk weekend wel ergens in Oost- of West-Vlaanderen op een bierfestival of verzorgen we degustaties in drankenhandels. En ondertussen moeten er ook nog prospecties gebeuren en moeten onze klanten beleverd worden”, zegt Jonas, die samen met Tom volop aan de weg timmert om van hun brouwerij een succesverhaal te maken.

Zo willen de ambitieuze brouwers van Skøllmann tegen de zomer van 2023 in Maldegem hun eigen brouwzaal openen. “Nu brouwen we onze bieren bij brouwerij Gulden Spoor in Gullegem, maar de grote droom is nog steeds een eigen volwaardige brouwerij. We gaan heel kleinschalig van start met ketels van 100 liter, maar willen vrij snel opschalen naar een brouwinstallatie van 300 of misschien zelfs 500 liter”, klinkt het enthousiast.

Info: www.skollmann.be