Maldegemnaar Gijs De Smet wint Nederlands televisieprogramma ‘Blow Up’: “Wil mensen een unieke beleving bezorgen”

Gijs De Smet (31) is de beste ballonkunstenaar van de lage landen. De in Dendermonde geboren Maldegemnaar won het programma ‘Blow Up’ van de Nederlandse zender RTL. Met zijn bedrijf Ballonsmit maakt hij allerlei creaties met ballonnen voor evenementen en bedrijven.

Al meer dan tien jaar entertaint Gijs jong en oud met zijn creativiteit aan de hand van ballonnen. Aanvankelijk begon hij als clown voor kinderen. “Toen maakte ik hen blij met eenvoudige ballonnen, maar al snel zag ik het groter”, steekt de enthousiaste entertainer van wal. “Mijn ambitie oversteeg al snel de leeftijd van kinderen. Ik ontwikkelde mezelf tot ballondecorateur en later tot maker van ballonsculpturen voor particulieren een bedrijven.”

Ondertussen aanvaardt Gijs klussen vanuit allerlei hoeken. “Hoe groter hoe liever”, lacht de Maldegemnaar. Bedrijven, evenementenorganisatoren en particulieren huren hem in voor allerlei creaties. “Voor een trouwfeest, verjaardag of bedrijfsfeest, ik heb het allemaal al gedaan. Ik probeer telkens iets te maken dat nog nooit iemand heeft gezien. Dat geeft me een kick. Meestal zit het concept snel in mijn hoofd, maar de uitwerking is soms uitdagend. In zo’n sculptuur kruipen al snel honderden ballonnen.”

Televisieprogramma

De Nederlandse zender RTL contacteerde Gijs zelf voor een deelname aan ‘Blow Up’. “Ik heb er even over getwijfeld, want voor de opnames moest ik drie weken naar Amsterdam. Met een vrouw en een kindje is dat toch een hele uitdaging”, lacht hij. “Maar mijn vrouw zei me al snel dat ik niet mocht twijfelen. Tijdens de audities haalde ik de selectie en bleef ik samen met zes andere finalisten over. Elke aflevering valt iemand af na een proef waarin we een bijzondere creatie met een specifiek thema moesten maken”, legt de ballonnenman uit.

Sculptuur

In de laatste opdracht moest Gijs met twee helpers op 24 uur tijd een enorm sculptuur maken. “We versierden een praalwagen met een grote octopus, een babyschildpad en een moederschildpad die het kleine diertje wil redden. Bovendien maakten we ook nog een scheepswrak. Het spel verliep enorm spannend. Ik dacht dat ze mij als Belg nooit zouden laten winnen, maar dus toch”, lacht Gijs. “Ik ben blij met de titel, maar ik vond het bovenal een enorm leuke ervaring. De laatste creatie is een van de mooiste sculpturen die ik ooit heb gemaakt”, besluit hij.