Maldegem zet vrijwilligers in de bloemetjes

Tijdens een gezellige bijeenkomst in de shelter in het Sint-Annapark bracht de gemeente hulde aan de Maldegemse vrijwilligers. “We vinden het heel belangrijk om de tijd te nemen om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten”, aldus burgemeester Koenraad De Ceuninck.

“Ze dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en zijn het kloppende hart van het sociale, culturele en sportieve leven. Het is ook dankzij hen dat we in Maldegem kunnen genieten van talrijke festiviteiten en we onszelf een bloeiende gemeente kunnen noemen. De voorbije jaren waren door de coronapandemie een moeilijke periode voor iedereen, zeker ook voor verenigingen en vrijwilligers. Maar het afgelopen jaar hebben we stilletjes aan de draad weer kunnen opnemen, met een levendige zomer tot gevolg.”

Onmisbare schakel

“Dankzij onze vrijwilligers konden we er deze zomer opnieuw iets moois van maken. Als gemeente blijven we onze vrijwilligers zowel logistiek als financieel ondersteunen. Je mag daarbij geen wonderen verwachten, maar waar mogelijk zullen we als bestuur ons uiterste best doen. Onze vrijwilligers zijn immers een onmisbare schakel in het geheel van een bloeiende gemeente”, klinkt het. (MIWI)