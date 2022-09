Maldegem maakt zich op voor grandioze kermisweek

Het derde weekend van september gaat in Maldegem traditioneel de kermis van start. Ook deze keer werkte het Comité voor Initiatief een topprogramma uit. Van vrijdag 16 tot en met vrijdag 23 september valt er van alles te beleven voor jong en oud.

Vrijdagavond gaat de kermis om 20 uur van start met de feestelijke inwandeling van de vernieuwde Stationsstraat. Ook fanfare Nut en Vermaak is van de partij. Aansluitend vindt er op het gemeentehuis een receptie plaats voor de Maldegemse kermiscomités. Diezelfde avond opent in het KUMA ook de expo ‘Kunst in Maldegem’ en in het Sint-Annasteel de expo ‘Monumentale bomen’. Uiteraard wordt er op de eerste avond van Maldegem Kermis ook weer gezellig verbroederd op de Streekbierenavond in de feesttent in het Sint-Annapark.

Op zaterdag 17 september om 17.30 uur vindt op de atletiekpiste in Sportpark Meos dan weer de vijfde kermisloop plaats en op datzelfde tijdstip worden ook de 50-jarigen ontvangen op het gemeentehuis. ’s Avonds staat er een muzikale kroegentocht (www.kroegentocht.be) op het programma en vindt in de feesttent de Parkfuif plaats. Met het oldtimertreffen ‘Start your engine@maldegem’ (8.30 uur en 14.30 uur), een gratis aperitiefconcert met Moonshine & Mojo op het terras van het gemeentehuis (11 uur), een lachinitiatie onder de shelter (13.30 uur) en een ‘Straatartiestenfestival’ (15 tot 18 uur) wordt ook de zondag van Maldegem Kermis zeker en vast een gezellige bedoening. (MIWI)

Het volledige programma vind je terug op www.cvimaldegem.be