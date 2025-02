Maldegem biedt ook in lagere scholen menstruatieproducten aan

De gemeente zet een volgende stap in de strijd tegen menstruatie-armoede. Na het succes in de middelbare scholen worden nu ook in lagere scholen gratis menstruatieproducten aangeboden.

In 2023 lanceerde de gemeente Maldegem in samenwerking met middelbare scholen Maricolen Maldegem en GO! Middenschool en Atheneum Maldegem een project om menstruatie-armoede lokaal aan te pakken. Het initiatief bleek een groot succes. Daarom werd beslist om het project uit te breiden naar de lagere scholen, waar de nood ook groeit. “Vanaf nu kunnen meisjes in de toiletten van onze lagere scholen waar kinderen van het vijfde en zesde leerjaar naar school gaan gratis menstruatieproducten verkrijgen”, vertelt schepen van Maatschappelijk Welzijn, Sociale Zaken en Armoedebeleid Valerie Taeldeman (CD&V). “Uit cijfers blijkt immers dat in Vlaanderen een op de tien vrouwen moeite heeft om menstruatieproducten te betalen. Ze missen hierdoor school of werk en daar willen we in Maldegem al enkele jaren iets aan doen. Als gemeente willen we een verschil maken door barrières weg te nemen en menstruatie-armoede bespreekbaar te maken. In september 2021 installeerden we al een automaat met gratis menstruatieproducten in de openbare toiletten van gemeentelijke gebouwen. Vrouwen met financiële moeilijkheden kunnen daar tijdens de openingsuren terecht”, klinkt het.

Sociale superette

“Daarnaast bieden we in onze sociale superette Philemon menstruatieproducten aan tegen een voordelig tarief. Door dit project in de Maldegemse scholen uit te breiden naar de lagere scholen, gaan we nu nog een stapje verder en dragen we ons steentje bij om menstruatie-armoede in Maldegem tegen te gaan”, besluit schepen Valerie Taeldeman. (MIWI)