Making Memories: takeaway en taartatelier

Op het Walplein 15 start Inge Fondu met ‘Making Memories’, een takeaway zaak voor soep, broodjes en zoetigheden die tegelijk ook een atelier is voor feestelijke taartcreaties. “Het openingsfeest is gepland op vrijdag 1 april. Het zal dan net 35 jaar geleden zijn dat mijn intussen overleden vader op ‘t Zand zijn restaurant startte.”

Inge Fondu komt uit een echte Brugse horecafamilie en was ook zelf al eerder actief in de sector. Nu start ze dus, voor het eerst, met een eigen horeca-uitbating en wel op het Walplein, een toeristische toplocatie in Brugge.

“Ik deed al vakantiejobs in de horeca en werkte later nog in allerlei horecazaken, waaronder ook in een stranduitbating”, zegt Inge. “Toen de kinderen klein waren ik heb er drie ben ik wel enkele jaren thuis gebleven. Als hobby, voor vrienden en familie, doe ik ook al twaalf jaar aan taartdecoratie: op verzoek mooie, versierde taarten maken voor bepaalde gelegenheden. En ook daarmee wil ik nu meer gaan doen, niet langer als hobby maar professioneel. De kinderen zijn nu al flinke tieners geworden waardoor ik meer tijd heb om me op een nieuwe uitdaging te gooien.”

Voor Inge zijn familiebanden, en dan zeker die met haar ouders, heel erg belangrijk. Haar ouders spelen een rol in de ambitie van Inge om met haar eigen horecazaak te beginnen.

Sterke vrouwen

“De liefde voor de horeca heb ik geërfd van mijn vader, die in 2015 overleed, en de creativiteit van mijn moeder. Het moment van opening van mijn zaak is overigens ook geen toeval. De zaak gaat open op 16 maart maar het openingsfeest heeft plaats op 1 april. Het zal dan net 35 jaar geleden zijn dat mijn vader op ‘t Zand met zijn restaurant startte. Die zaak bestaat intussen al lang niet meer maar voor mij heeft die datum wel een belangrijke betekenis.”

“In mijn zaak zullen er ook foto’s hangen van mijn overgrootmoeder, grootmoeder en moeder. Allemaal sterke vrouwen waar ik naar opkijk. Mijn grootmoeder wordt binnenkort trouwens 100 jaar oud.”

Bij Making Memories kun je vanaf 16 maart dus terecht voor dagelijks verse soep, belegde broodjes, slaatjes, verschillende croques en zoetigheden zoals huisgemaakte brownies, cupcakes en koekjes. “Ik zal ook een uitgebreid assortiment koffie en thee aanbieden. En in mijn taartatelier kunnen de klanten dan ook zien hoe ik mijn taarten, cupcakes en zoveel meer maak”, zegt Inge.

“Met mijn twaalf jaar ervaring in taartdecoratie sta ik klaar om gepersonaliseerde taarten te creëren zodat u herinneringen kunt maken en koesteren. Vandaar dus ook de naam van de zaak, Making Memories.” (PDV)

Meer info: www.makingmemories.be