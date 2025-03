Makelaars in Knokke-Heist mogen weer aanduiden of pand ‘verkocht’ of ‘verhuurd’ is, al blijven er beperkingen

De gemeente Knokke-Heist heeft een kleine aanpassing gedaan rond de reglementering rond immoborden in het straatbeeld. Vanaf vandaag is het voor makelaars opnieuw toegelaten de verwijzing ‘verkocht’ of ‘verhuurd’ te gebruiken. Al moet dat bord wel binnen de twee weken verwijderd worden én blijven andere strikte regels van toepassing.

Dat Knokke-Heist een einde wil maken aan de overdaad aan immoborden in het straatbeeld, is al langer bekend. Een woning die te koop staat met vier verschillende borden? Dat zien ze aan zee liever niet. De voorbije jaren waren er al gesprekken met de sector om het aantal borden beperkt te houden, en in 2023 maakte de kustgemeente definitief een einde aan de wildgroei.

Concreet is het sinds 2023 verboden om V-borden te hangen op de gelijkvloers of benedenverdieping. Want, zo redeneren ze in Knokke-Heist, dergelijke borden mogen op geen enkele wijze een belemmering vormen voor de openbare veiligheid of de vlotte doorgang in het gedrang brengen. Al is dat niet alles. V-borden op de verdiepingen mogen nog een maximale grootte hebben van 80 op 50 centimeter. Platte borden of affiches mogen dan weer niet groter zijn dan 1 m². En als meerdere immokantoren hetzelfde huis in de aanbieding hebben, moeten ze samen op één affichering staan. Een combinatie van immoborden is in dat geval verboden.

Aanpassing goedgekeurd

Al is er door de gemeenteraad wel een kleine aanpassing van het reglement goedgekeurd. Wat de verkoop en verhuur van onroerende goederen betreft, zijn verwijzingen naar het verkocht of verhuurd opnieuw toegelaten – dat was tot voor vandaag niet meer het geval. De borden met aanduiding moeten wel na twee weken na de verkoop of verhuur opnieuw verwijderd zijn. De gemeenteraad keurde die wijziging goed en het is ondertussen ook opgenomen in de algemene politieverordening. (MM)