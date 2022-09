Make-A-Wish vervult Tristans droom: “Een hele dag politieman… en papa in de cel gooien”

Woensdagmorgen werd de kleine Tristan (7) uit Nieuwpoort thuis afgehaald door een team van Politiezone Westkust uit Koksijde. Zo startte zijn droomdag die dankzij Make-A-Wish Belgium-Vlaanderen met de medewerking van PZ Westkust in vervulling ging.

Omdat ze geloven in de helende kracht van een wens vervult Make-A-Wish de hartenwens van kinderen tussen 3 en 18 jaar die aan een levensbedreigende ziekte lijden. Hun visie: als het kind kan geloven dat de wens uitkomt, kan het ook geloven dat het beter zal worden.

“Al sinds hij klein was, is Tristan gefascineerd door politiewagens en -motors, ambulances, zwaailichten en sirenes”, vertelt zijn papa. “Helaas trok hij niet het beste lotje van de loterij. Eigenlijk is hij geboren met een hersentumor, maar dat merkten we pas geleidelijk aan.”

Altijd positief

“De tumor groeide traag, maar toen Tristan begon te stotteren, amper nog kon praten en soms over zijn eigen voeten struikelde, realiseerden we ons dat er duidelijk iets ernstigs aan de hand was. Het verdict van het scanonderzoek was keihard: Tristan had een hersentumor. Intussen heeft ons zoontje al twee operaties ondergaan en enkele dagen geleden kreeg hij zijn laatste chemobehandeling. Nu is het weer afwachten wat de resultaten zeggen.”

“Hoe moeilijk het voor zo’n kind ook is, toch blijft Tristan altijd positief”, zegt zijn mama. “Gelukkig is de tumor goedaardig, maar hij zit wel op de hersenstam, en dat is natuurlijk een gevaarlijke plek. Hij heeft al twee hersenoperaties ondergaan en een hele zware chemobehandeling.”

Uniform

Aan die eerste operatie houden zijn ouders een dubbele herinnering over. “Op hetzelfde moment dat Tristan op de afdeling Intensieve Zorg lag in het UZ Gent, ben ik aan de andere kant van het ziekenhuis bevallen van ons dochtertje Imani. Maar zie hem nu glunderen, op die blinkende politiemotor, met een hele schare agenten, de korpschef, de pers en de burgemeesters van Koksijde en Nieuwpoort rond hem.”

Tristan was uitgedost in een politie-uniform, met pet, handschoenen die net een maatje te groot waren en een politiewapen in de holster aan zijn broek. Een van de agenten legde hem uit waarvoor alle knopjes dienen en hoe hij de zwaailichten kon aan- en uitzetten.

Papa in de cel

Voor de gelegenheid hadden ook de echte agenten voor het eerst hun nieuwe outfit aangetrokken. Hun fluohesjes zijn niet langer oranje, maar geel. Wat Tristan toen nog niet wist, is dat hij de hele dag vipgast is, dat hij een viprondleiding krijgt in het indrukwekkende politiekantoor van PZ Westkust en dat hij, zoals hij al zo dikwijls had aangegeven, zijn papa mag arresteren en in de cel stoppen.

Vandaag heeft Tristan dus wat minder aandacht voor zijn zusjes Amaury (4) en Imani (2). Ook zij zijn onder de indruk van zoveel politieaandacht. “Toch komen ze thuis goed overeen”, zegt hun papa. “Maar vandaag is het helemaal zijn dag, en die kan niet meer stuk.”