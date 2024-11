Majorettes Hoger Op scoren op provinciaal kampioenschap

Het majorettekorps van Hoger Op Aartrijke nam deel aan het provinciale kampioenschap twirling in Bloso in Brugge.

Hoger Op deed mee met 12 routines, waarvan volgende routines een eerste plaats behaalden: Duo dance twirl jeugd, Ensemble dance twirl preteen, Ensemble dance twirl junior, Ensemble dance twirl adult, Team twirling senior en Exhibition corps junior. “De volgende vier routines behaalden ook een eerste plaats en mogen naar het Belgisch kampioenschap in Leuven op 22 maart 2025: Zahara Daneels in Solo 1 baton junior; Milan Vanderhaeghe in Solo dance twirl boy junior. Jana Cooleman, Keayla Braem, Nayamka Vandenabeele en Yuna Hongerloot in Ensemble dance twirl jeugd en als laatste onze grote groep Exhibition corps adult. We zijn dan ook heel trots op het voltallige twirlingteam van Hoger Op Aartrijke”, aldus coach Tatjana Bonte. (BC/foto BC)