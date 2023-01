Majorettekorps dreigt bijna tien keer zoveel te moeten betalen voor huur sporthal Beverbos, gemeente belooft bijsturing

Eerder deze maand werd de gloednieuwe sporthal van gemeenteschool het Beverbos officieel ingehuldigd. Het resultaat mag gezien worden, al is de prijs voor verenigingen die er na schooltijd gebruik van willen maken ook fors gestegen. Zo zou majorettekorps De Zwaantjes volgens het nieuwe gebruikersreglement dit jaar liefst 4.032 euro huur moeten betalen, tegenover amper 489,6 euro vorig jaar. Het gemeentebestuur belooft een aanpassing.

Volgens oppositieraadslid Ria Ghesquiere (Open Vld) is het huren van de turnzaal van gemeentelijke Basisschool Het Beverbos niet meer haalbaar voor kleinere verenigingen. “Door het nieuwe reglement is de prijs van 1,70 euro per uur gestegen naar 14 euro per uur”, stelt het raadslid. “Dit is voor veel kleinere verenigingen zoals dansgroep ‘De Zwaantjes’ niet langer haalbaar. We pleiten voor een aanpassing van het reglement naar dat van de sporthal. Daar dienen verenigingen slechts 5 euro per uur te betalen als ze de zaal 100 uur gebruikt hebben.”

Het was oppositieraadslid Ria Ghesquiere (Open Vld) die de kwestie maandagavond aankaartte tijdens de gemeenteraad. “Het gebruikersreglement werd in november al goedgekeurd door de raad en het is goed dat de huurprijzen van de zalen van de verschillende scholen op elkaar afgestemd werden, want zo wordt concurrentie tussen de scholen vermeden (voor de zaal van het LiMi van scholengroep Sint-Rembert wordt ook 14 euro per uur gevraagd, red.). Maar kleine verenigingen die de zaal vaak gebruiken zijn er nu wel de dupe van. Zo betaalde majorettekorps De Zwaantjes vorig jaar 1,7 euro per uur, terwijl dat bedrag nu op 14 euro per uur komt. Alles samen komt dat op ruim 4.032 euro per jaar. Een enorm verschil dat op termijn zelfs de doodsteek zou kunnen betekenen voor de vereniging.”

Behelpen in overdekte hal

Lore Tytgat van vzw De Zwaantjes traint al acht jaar lang elke zaterdag zes uur per week met zowat 35 leden van de verschillende geledingen van het korps in het Beverbos. “Vorige week kreeg ik de nieuwe huurprijs te horen. Dat die omhoog zou gaan had ik uiteraard wel verwacht, want het is een erg mooie, moderne zaal geworden en het contrast met de oude turnzaal is gigantisch. Tijdens de verbouwingen trainden we trouwens tijdelijk in de overdekte hal van de school. Dat was wel wat behelpen, zeker tijdens het twirlen, dus we zijn blij dat deze nieuwe zaal er is. Maar toen ik de nieuwe prijs hoorde was het even slikken. Niet alleen voor ons, want ook andere verenigingen maken gebruik van de zaal. Ik heb meteen aan de alarmbel getrokken, al heb ik er ondertussen wel vertrouwen in dat de zaak bekeken zal worden door het gemeentebestuur.”

Ik heb er vertrouwen in dat de zaak bekeken zal worden door het gemeentebestuur

“We gaan dit zo snel mogelijk bespreken en bijsturen”, reageert sportschepen Els Kindt (CD&V). “We waren er ons eenvoudigweg niet van bewust dat De Zwaantjes meer dan honderd uur per jaar gebruik maakten van de zaal. En dat maakt een verschil. Bij andere verenigingen gaat het doorgaans om reeksen van pakweg tien lessen, of wordt er hoogstens een of twee uur per week getraind. Daarmee kom je niet aan honderd uur per jaar. Los daarvan lijkt het prijsverschil met vroeger misschien groot, maar ik wil toch even benadrukken dat het om een splinternieuwe sportzaal gaat. En daarvoor is 14 euro per uur wel degelijk een schappelijke prijs. Hoe we het concreet gaan aanpassen moet nog verder besproken worden, maar in elk geval willen we in februari al met een aangepast gebruikersreglement naar de gemeenteraad gaan. We gaan hier snel werk van maken.”

Ria Ghesquiere zelf stelde tijdens de gemeenteraad maandag alvast voor om te werk te gaan via hetzelfde systeem dat al langer in de sporthal gebruikt wordt. Daar betalen gebruikers 12,5 euro per uur en vanaf 100 uur per jaar wordt een korting toegepast. (SV/BCH)