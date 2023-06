Maïté laat haar lokken al voor de vierde keer haar lokken knippen voor Think Pink

Belofte maakt schuld en dus trok Maïté Devolder uit Izegem donderdag 1 juni op haar zestiende verjaardag naar kapsalon Zimina om haar lokken voor de vierde keer aan het goede doel te schenken.

De jongedame liet de voorbije negen jaar al drie keer de schaar in haar kapsel zetten. “Dat gebeurde een eerste keer toen ik amper zeven jaar was. Toen ik elf jaar deed ik het nog eens, toen als steun omdat mijn grootvader en zus tegen kanker hadden gevochten. In 2019 volgde de derde keer en donderdagavond mocht ik voor de vierde keer mijn haar knippen. Dit keer ging er 33 centimeter van, goed voor twee grote staarten die ik aan Think Pink kan schenken, de organisatie die de strijd tegen borstkanker in de kijker zet. In totaal ga ik 116 centimeter gespaard hebben.”

Er zijn ongeveer 10 staarten nodig voor een pruik. Het bedrijf dat de pruiken maakt, betaalt per pruik 200 euro aan Think Pink, die daarmee mensen met borstkanker helpt.