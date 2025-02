Maité (35) was jarenlang hét gezicht van Tupperware in Menen: “Ik heb zeker nog voor zes tot zeven maanden voorraad staan”

Het was jarenlang een ronkende naam in zowat ieder huishouden en toen ging het licht uit. Midden januari viel het doek over de Belgische tak en kwam een einde aan meer dan zestig jaar thuisfeestjes met potjes en lepels. In Menen was het vooral Maité Colin (35) die mee aan de kar hielp trekken. “Colin? Noem me maar Maité Tupperware!”

De kroniek van een aangekondigde dood? Of toch maar eerder een donderslag boven heldere hemel? Ongeacht hoe de situatie rond Tupperware wordt bekeken, in de nasleep van het faillissement, blijven heel wat consulentes radeloos achter. Ook in Menen kwam het nieuws keihard binnen, al niet in het minst bij Maité Colin. Ze was jaar en dag het gezicht van het merk in de grensstad, en kijkt plots tegen een volledig lege agenda aan.

Van hobby tot passie

“Ik denk dat ik een grote veertien jaar geleden met Tupperware ben begonnen”, klinkt het vanuit, hoe kan het ook anders, de keuken. “Hoe gaat dat ook allemaal. Je gaat kijken naar zo een demo en je ziet dat het wel degelijk allemaal schitterende kwaliteit is. Natuurlijk wil je dan ook zowat het volledige assortiment in huis halen, maar je hebt ook maar een eenvoudig salaris. Ik moet toegeven dat ik hierdoor eigenlijk het bedrijf ben binnengerold. Wie als consulente aan de slag ging, kreeg heel wat steun en een compleet demopakket. Van dag op dag had ik alles in huis, en ik was zo blij als iets.”

Plichtsbewust begint Maité met het geven van demonstraties, wat onbewust de start werd van een compleet nieuwe carrière. “Ik had iets van: je kunt het niet maken nu helemaal niets te doen! Met mijn grote tas gevuld met producten kwam ik dan ook aan op mijn allereerste demo. Zenuwen? Natuurlijk! Maar nagenoeg meteen had ik door dat mensen zich rot amuseerden. En de producten die ik met mij mee had, die werkten ook echt. Je verkoopt iets, en dan nog iets en dat blijft maar verder gaan. Voor mij werkte het verslavend, keer op keer bij tevreden mensen op bezoek gaan. Dat, gecombineerd met de fantastische groepsgeest die er heerste binnen het team. Het was een hobby, maar het groeide uit tot een passie.”

En die passie bracht Maité tot in de hoogste, Belgische regionen van het merk. “Ik begon met een tas, ik eindigde met een team van twintig mensen dat ik mee hielp aansturen. Allen waren ze blij dat ze met Tupperware aan de slag gingen. We zijn ook tot op het laatste moment blijven geloven dat we gingen kunnen blijven verder werken. Maar eenmaal we hoorden dat ze in Amerika hadden beslist om België los te snijden, dan wisten we dat het definitief afgelopen was voor ons.”

Toekomst

Het einde van Tupperware dus, al wil dat niet zeggen dat het merk volledig is verdwenen. “Eerlijk? Ik had nog voor maanden ver afspraken staan, dus ik kon gewoon verder blijven werken. Daarnaast heb ik ook nog voor zeker zes tot zeven maanden voorraad staan. Natuurlijk heb ik niet langer het volledige aanbod, maar mensen kunnen hier nog steeds terecht indien ze zaken nodig hebben. Bijna dagelijks wordt er nog aan de deur gebeld, met de vraag of ik bepaalde zaken heb. Dan gaat dat over potjes of eender wat. Tupperware is echt een naam die staat als een blok en mensen vragen specifiek naar dingen.”

Van een drukke dagindeling naar een lege agenda? Maité loopt nog niet meteen te hard van stapel. “Jawel, ik ben al gecontacteerd geweest door andere bedrijven, of ik Tupperware niet wil vervangen door hun merk. Maar ondertussen heb ik een nieuwe fulltime job en ga ik even op mijn plooi komen. Ik weet niet goed hoe ik zal reageren op de vrije tijd die ik nu plots heb. Misschien zal ik ervan genieten, maar al even misschien zou het kunnen dat ik me plots begin te vervelen. Wie weet wat de toekomst zal brengen? Tupperware heeft alvast een permanente plaats in mijn hart, en nog steeds heb ik liever dat ze me ‘Maité Tupperware’ noemen.”