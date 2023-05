Maité (15) laat voor de vierde keer haar knippen ten voordele van kankerpatïenten

Wie zegt dat de jeugd geen engagement meer toont heeft Maïté Devolder (15) uit Izegem nog niet ontmoet. Het meisje liet de voorbije negen jaar al drie keer de schaar in haar kapsel zetten om de lokken te kunnen schenken aan Think Pink. Op haar zestiende verjaardag in juni doet ze dat nog eens. “Ik wilde dit doen omdat enkele dierbaren zelf moesten vechten tegen kanker.”

Mama Geraldine haalt er bij ons bezoek even de meetlat bij. Het haar van dochter Maité loopt tot net boven haar zitvlak en meet tot aan haar schouders ongeveer 30 centimeter ”Hier heb ik toch heel wat maanden voor moeten sparen”, vertelt Maïté. “Op mijn zestiende verjaardag op 1 juni ben ik van plan om mijn haar te laten knippen en ook nu weer zal ik het schenken aan de actie Geef om Haar van Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie. Zij roepen mensen op om een stuk van hun haar te doneren zodat er pruiken voor kankerpatiënten van gemaakt kunnen worden. “

De eerste keer dat Maïté voor Think Pink naar de kapper trok was ze amper zeven jaar. “Dankzij de goede raad van mijn mama heb ik toen 25 centimeter haar laten knippen”, vertelt ze. “In januari 2018, toen ik elf jaar was, heb ik op eigen initiatief besloten dat nog eens te doen. Mijn grootvader had al kanker gehad en op dat moment voerde mijn zus een moedige strijd tegen de ziekte. Ondertussen is ze gelukkig genezen en moet ze enkel nog op controle. Toen ging er 25 centimeter af. Een jaar later deed ik dat nog eens en kon ik 33,5 centimeter haar schenken. Daarna volgde een lange periode niets, maar corona zat er tussen en toen mochten we voor een lange periode niet naar de kapper. Of ik er geen probleem mee heb dat ik daarna telkens met een kortere coupe zit? Eigenlijk niet. Toen ik jonger was zat ik daar niet zo mee in. Nu ik in het middelbaar zit merk ik wel dat veel meisjes liever lang haar hebben, maar bij mij speelt dat geen zo’n rol. Ik steun liever het goede doel.”

116 centimeter

Maïté, die in het vierde middelbaar in het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie les volgt, neemt ook nu weer deel aan de actie omdat ze hoopt dat op die manier ook leeftijdsgenoten haar voorbeeld volgen. In 2022 ontving Think Pink 22.000 staarten, wat gelijk staat met ongeveer 6,5 km haar. “Veel volwassenen hebben al meermaals deelgenomen, maar bij kinderen en jongeren ligt dat anders”, zegt Maité. “Daarom vind ik belangrijk om dit te kunnen doen en ik hoop dat ik hiermee anderen kan inspireren. Op die manier kunnen we nog meer haar inzamelen. Als ik in juni mijn haar laat knippen, dan heb ik in totaal 116 centimeter gespaard dat ze kunnen gebruiken om mooie pruiken voor kankerpatiënten van te maken. Dat alleen al is het waard. Ik heb er in de les godsdienst op school al eens een presentatie over gegeven, maar nu hoop ik ook anderen dan enkel mijn klasgenoten te kunnen overtuigen. Na het middelbaar wil ik ook studies Psychologie volgen. Wie weet kan ik dan nog meer mensen overtuigen om zich in te zetten voor het goede doel”, besluit Maïté.

Al de ingezamelde haren worden gesorteerd volgens kleur in een atelier in Brugge. Er zijn ongeveer 10 staarten nodig voor een pruik. Het bedrijf dat de pruiken maakt, betaalt per pruik 200 euro aan Think Pink, die daarmee mensen met borstkanker helpt.