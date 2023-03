Maite (11) leert pi tot op 225 cijfers na de komma en krijgt diploma: “Dit is voor mijn overleden tante”

In de Vrije Basisschool Sint-Jan Berghman in Avelgem is een bijzonder diploma uitgereikt. De 11-jarige Maite Houtekier kreeg van haar juf Yanna de opdracht om pi tot op zoveel mogelijk cijfers na de komma uit het hoofd te leren. De Avelgemse kende in amper 3 dagen tijd maar liefst 225 cijfers. “Precies een maand nadat de zus van mijn mama stierf, moest ik mijn uitdaging voor de klas brengen. Dit was mijn grote motivatie om te slagen in mijn opzet.”

“Ik ben al altijd wel goed geweest in wiskunde, en krijg soms uitdagingen in de klas”, opent Maite Houtekier. “Naar aanleiding van pi-dag werden we in ons rekengroepje aangemoedigd om zoveel mogelijk cijfers na de komma uit het hoofd te leren. ‘s Morgens kregen we de opdracht en toen ik thuis kwam na school kende ik er al 105 uit het hoofd. Ik gebruikte de speeltijden en middagpauze om zoveel mogelijk te oefenen. Ik haalde de cijfers aanvankelijk nog door elkaar, maar al snel kende ik 225 cijfers uit het hoofd. Uiteraard vergde dit heel veel oefenen. De juf had een blaadje afgeprint, waarbij er telkens 35 cijfers op een rij stonden. Eerst ging ik voor 100, maar ik raakte verder en verder. Met Ayden Yde was er nog iemand heel sterk. Ik zette hem op het verkeerde been door te vertellen na dag twee dat ik veel minder getallen kende (lacht). Ik wilde hem eens verslaan, weet je.”

Spaanse woordjes

“Hoe ik dit leerde? Ik kan het moeilijk uitleggen. Het is iets raar. Op een bepaalde manier raken die cijfers in mijn hoofd. Ik kan het moeilijk beschrijven. Ik kreeg hiervoor een diploma van de school, en daar ben ik heel trots op. De volgende uitdaging is om 300 cijfers te leren, dan kom ik misschien wel in het programma Karrewiet op Ketnet.” Ook in het vijfde leerjaar maakte Maite al indruk. “Daar werd ik uitgedaagd om Spaanse woordjes uit mijn hoofd te leren. Dat waren woorden per thema, zoals bijvoorbeeld over eten, kledingstukken… Die oefende ik online via een website en ik slaagde erin om 400 woorden te kennen op korte tijd.”

“Als ik geïnteresseerd ben in iets, ga ik ervoor. Ik volg ook nog pianoles en notenleer. Daarnaast speel ik ook nog volleybal bij de U13 van Kerdavo Avelgem. Dit seizoen verloren we nog maar drie wedstrijden. Als we nog één wedstrijd winnen zijn we kampioen. Ik ben best wel goed, denk ik. Ik wil er in elk geval iedere keer voor gaan. In december 2021 raakte ik geblesseerd aan mijn schouder. Dit hield mij een jaar aan de kant. Ook turnen en zwemmen op school ging niet. Mijn boekentas dragen lukte me zelfs niet. Maar ik wilde koste wat kost terug op dat veld staan. Tijdens mijn revalidatie miste ik geen enkele training of wedstrijd bij Kerdavo. Ik wilde niets missen als er iets nieuws bijgeleerd werd. Ik wilde bij mijn team zijn om hen te steunen. Gelukkig is dit ongemak nu met de hulp van Squad in Waregem volledig van de baan. Mijn leergierigheid zorgde ervoor dat ik mee mag helpen coachen in de volleybalschool van mijn club, samen met een ervaren coach.”

Oncologie en diabetes

“Later wil ik graag dokter worden in oncologie en diabetes”, gaat Maite verder. “Mijn tante Renate Haerijnck, de zus van mijn mama, heeft lang gestreden tegen kanker, maar helaas verloor ze die strijd na drie jaar. Ze stierf op 20 februari, nadat ze voor euthanasie koos. Ik was erbij, we konden sereen afscheid nemen. Ik had een heel goede band met haar. Dit greep me dermate aan dat ik nu mee wil helpen strijden om die vreselijke ziekte te overwinnen. Dit motiveert me om voor oncologie te studeren. Maar ook diabetes fascineert me heel erg. Iemand op school heeft diabetes, moet prikjes krijgen… ook daar wil ik veel meer over weten. Ik wil altijd mensen helpen en alles goed kunnen. Ermee voor zorgen dat tegen kanker en diabetes meer gedaan kan worden, mee helpen medicijnen of technieken ontwikkelen.”

“Precies een maand nadat de zus van mijn mama stierf, moest ik mijn uitdaging voor de klas brengen. Dit was mijn grote motivatie om te slagen in mijn opzet. Dit deed ik voor haar. Ik wil nog meer doen voor de strijd tegen kanker. Voor Think Pink laat ik mijn haar om de 30 centimeter aan het goede doel schenken. En we zullen nog enkele inzamelacties op poten zetten.”

“Mijn mama Inge is mijn beste vriendin. Aan haar heb ik heel veel steun. Ik heb ook nog een broertje Jack (6). Hij voetbalt bij de U8 van KVK Avelgem.”

Straffe prestatie

Wat Maite voor elkaar bracht, is een heel straffe prestatie”, vertelt de 25-jarige juf Yanna Balcaen. “Iedereen hier was verbaasd wat Maite kan. Het begon als een uitdaging voor de klas. Sommigen stopten na 10 cijfers, maar Maite wil uitgedaagd worden en verder en verder gaan. Ze is bij de beste rekenaars in het eerste spoor. Ik ben er van overtuigd dat dit niet het einde is.”

“Maite is een heel spontane lieve meid die er steeds als de kippen bij is om andere mensen te helpen. Het is over de hele lijn een sterk kind. Voor dit uitzonderlijke resultaat hebben we een diploma uitgereikt. Daar was ze heel trots mee”, aldus de Avelgemse.