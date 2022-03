Maison Greet als eerbetoon aan overleden vrouw

Wie een klein of groter feest wil organiseren kan voortaan terecht bij ‘Maison Greet’ in de Roterijstraat 41 in Lendelede waar landbouwer Krist Vanoverberghe een nieuwe woning, annex feestlocatie bouwde. “Dat was ook de droom van mijn vrouw Greet om nog iets om handen te hebben als wij het rustiger aan zouden doen op de hoeve”, zegt Krist. “Maar Greet overleed vorig jaar aan kanker en kon het jammer genoeg zelf niet meer meemaken.”

Krist heeft in de Winkelsestraat een melkveebedrijf en een kalkoenkwekerij. In Geluwe runt de oudste zoon Michiel samen met zijn vrouw Emmy Dendauw eveneens een kalkoenbedrijf. “De hoeve in de Winkelsestraat doe ik nu met mijn jongste zoon Odiel, maar hij zal in de toekomst hier de ‘baas’ worden.”

Vorig jaar overleed Greet Ghekiere op 2 mei. Ze was pas 52 jaar. “Maar mijn vrouw droomde ervan een soort feestlocatie of B&B te bouwen om nog iets om handen te hebben als we het kalmer aan zouden doen op de hoeve. Ze wilde dan daar alvast leuke uitgebreide ontbijten organiseren. En misschien zouden we daar ooit wel een B&B beginnen… Maar het heeft niet mogen zijn. Toch besloten we met ons gezin haar droom toch te realiseren.”

Terras

De nieuwe woning is nog niet volledig klaar, de feestlocatie in het bijgebouw wel. “En die kan vanaf nu gehuurd worden voor allerlei feesten, vergaderingen en andere bijeenkomsten. We noemen de nieuwe zaak ‘Maison Greet’, uiteraard omdat het Greets droom was. Wie hier een feest geeft kan zijn eigen traiteur kiezen. Voorhanden zijn een goed ingerichte keuken, toiletten, voldoende tafels en stoelen, bestek… en een overdekt terras. Er kunnen 50 personen zitten, bij rechtstaande recepties kunnen er 80 tot 100 gasten binnen. Er zijn ook een 40-tal parkeerplaatsen. We zorgen nu ook voor een aantal zitplaatsen op de eerste verdieping. Maar die bijkomende ruimte zal een open ruimte zijn waardoor zowel het gelijkvloers als de plaatsen op de eerste verdieping één geheel vormen. Maar ‘Maison Greet’ is ook een heel mooie landelijke locatie met een ruim uitzicht op de omliggende regio met Kortrijk, Sint-Eloois-Winkel en Izegem.”

Krist is nog aan het nadenken wat er met de nieuwe woning kan gebeuren. “Ze is nog niet volledig afgewerkt. “Er zijn 4 slaapkamers en drie badkamers. Daar een B&B inrichten is één van de mogelijkheden. Maar dat is nog niet beslist.” (IB)

Info op 0486 20 07 53 en kristvanoverbergh@hotmail.com.