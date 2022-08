Maïslabyrint Zennijs is zomerse trekpleister in Zwevegem: “Plezier voor jong en oud”

Wie op zoek is naar een toffe zomeractiviteit in eigen streek kan nog tot eind september gaan verdwalen in maïslabyrint Zennijs in de Moenstraat in Zwevegem. Het doolhof is maar liefst twaalf voetbalvelden groot, en zo ook meteen het grootste van het land.

“Ons labyrint is opgebouwd rond het thema klimaat en duurzame landbouw”, vertelt Flore Vanhemmens trots van camping Zennijs. “Dit is gelijk aan een oppervlakte van ongeveer 82.000 vierkante meter. Om de weg uit het labyrint te vinden, reken je best op anderhalf uur. De gangen van het labyrint zijn geschikt voor kinderwagens. Ideaal dus voor een familie-uitstap, al zijn de paden wel niet toegankelijk met een rolstoel.”

Bar Provisoir

“Op wandelafstand van het labyrint is er voldoende parking voorzien. Het maïslabyrint is dagelijks toegankelijk en dit van woensdag tot en met zondag telkens vanaf 10u tot en met 19u. In het labyrint zijn verschillende nooduitgangen voorzien. Na of voor een bezoek aan het doolhof kunnen jullie in onze Bar Provisoir tot rust komen. Die ligt vlak bij de ingang en uitgang van het doolhof. Bar Provisoir is één van de 123 Leiespots die je dit jaar kan bezoeken. Een stopplaats die het bezoeken meer dan waard is. Je kan in alle rust genieten van een natje en een droogje en dit in een authentiek kader. Kortom, alles is voor handen om er een leuke namiddag van te maken”, aldus Flore.