Maïsdoolhof met zomerbar aan de Lindemolen

In een maïsveld aan de Lindemolen zullen Joris Vansteenland en Lies Deman tijdens de zomermaanden een doolhof met zomerbar uitbaten.

“In het najaar kwam eigenaar van het maïsveld Stefaan Luyssen bij mij een kop koffie drinken”, vertelt Joris. “We zitten in dezelfde branche – die van de loonwerken – en we wisselen al eens graag van gedachten. Zonder van mekaar te weten, hadden we hetzelfde idee, dat van een doolhof op zijn 2,70 grote maïsveld. Het leek ons een leuke activiteit voor de zomermaanden en het is eens iets nieuws. We zullen van 8 juli tot 15 september open zijn. Nu staat de maïs nog vrij laag. We hebben hem nochtans extra vroeg ingezaaid! Mits voldoende warmte zal hij nog twee vuisten per week groeien. Maar we zijn realistisch en gaan er niettemin van uit dat de eerste weken de hoofden van de mensen nog ietwat zichtbaar zullen zijn.”

Organisatoren Joris en Lies koppelen een zoektocht aan het parcours van het doolhof. En er wordt ook aan de allerkleinsten gedacht. “We legden 1,6 kilometer aan bewandelbare paden aan”, vertelt Joris. “De ingang van het doolhof is ter hoogte van de Lindemolen 3 aan de loodsen Bouton. Deelnemen kost 5 euro en voor die prijs krijg je na afloop een drankje. In het doolhof zullen 18 vragen aan 18 palen bevestigd zijn. Alle vragen hebben betrekking op het boerenleven en de zoveelste letter van elk antwoord vormt een woord. De antwoorden kan je noteren op het invulformulier dat je van ons meekrijgt.”

“Eind juli verloten we een hoofdprijs van de maand juli en een maand later doen we hetzelfde voor de maand augustus. We voorzien in het doolhof ook een interactieve zoektocht voor de allerkleinsten die nog niet kunnen lezen. En uiteraard zullen we ook een bar met picknicktafels uitzetten waar we dranken en enkele snacks uit het vuistje zullen aanbieden.”

Elke dag open

Behalve bij slecht weer zal de locatie elke dag open zijn van 10 tot 22 uur. Het maïsdoolhof ligt op de hoek Lindemolen-Klarewal, kreeg de naam Klarelinde mee en ligt op het fietsknooppunt 67. (AB)

Info: maisdoolhofklarelinde@gmail.com, Facebook of Instagram.