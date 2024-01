Magisch Middelkerke schitterde tijdens de kerstvakantie: dienst toerisme en handelaars zijn tevreden

Al viel het weer niet mee en bleef die witte kerst opnieuw uit, toch was de afgelopen kerstvakantie in Middelkerke een topeditie. Met Magisch Middelkerke als sleutelevent beleefden zowel inwoners als vakantiegangers er een gezellig drukke kerstvakantie. Winterknetters sloot de Middelkerkse feestdagenperiode af.

Met 200.336 ligt het toeristische overnachtingscijfer in Middelkerke 7 procent hoger dan vorig jaar. Topdag voor overnachtingen in de kerstvakantie was 31 december met 21.764 registraties.

Door de 12 regendagen lag het aantal dagjestoeristen lager dan vorig jaar. Dan nog kwamen zo’n 74.100 mensen langs voor een dagje Middelkerke. Kerstdag (5.923 bezoekers) en nieuwjaarsdag (5.709 bezoekers) waren de uitschieters.

Dankzij het hoge aantal overnachtingen registreerden de toeristische instanties iets meer bezoekers tegenover de vorige kerstvakantie. Opvallend is de sterke stijging van buitenlandse bezoekers (+11 procent ten opzichte van vorig jaar).

Ook de Middelkerkse handelaars waren tevreden over de afgelopen kerstvakantie. “Zeker over de tweede week van de kerstvakantie kregen we positieve signalen. Dat is het moment wanneer heel wat tweedeverblijvers afzakken. Maar ook veel families en vriendengroepen vieren hier de jaarwissel”, aldus schepen voor Lokale Economie Natacha Lejaeghere.

Lichtspekgtakel

Aan de hand van enkele verbruikscijfers bestempelen de organisatoren van Magisch Middelkerke het evenement in het Normandpark opnieuw als een voltreffer. Projectverantwoordelijke Bram Opstaele schat dat er zo’n 30.000 mensen een bezoekje brachten aan het prachtig versierde Normandpark. De technici van het nieuwe lichtspektakel duwden 140 keer op ‘play’ en de jongens van de dienst domein versierden het Normandpark met maar liefst 5 lopende kilometer led-verlichting. De zwierende theekopjes tolden zo’n 5.000 keer en er rolden rond de 50.000 oliebollen over de toonbank van het oliebollenkraam.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie sprak burgemeester Dedecker 3.500 aanwezigen – met doventolk – toe. Dat betekent evenveel uitgedeelde pakjes friet en minimaal 7.000 pintjes en frisdrank. “Er was een massa volk”, glunderde burgemeester Dedecker. “Dat voorspelt veel goeds voor dit jaar, want we hebben wel ’t één en ’t ander in petto. Denk maar aan de opening van Silt, of een nieuwe editie van Tien Om Te Zien.”

Colour Light Trail

Ook andere eindejaarsevenementen waren een succes. 1.100 loop- en wandelfanaten brachten tijdens de Colour Light Trail op 29 december licht en sfeer in het centrum van Middelkerke. Om jonge gezinnen leuke knutsel- en doe-activiteiten aan te bieden, deelden de baliemedewerkers aan de infopunten toerisme zo’n 1.854 Hupsakeefolders uit.

De feestperiode werd op zaterdag 13 januari in Middelkerke afgesloten met Winterknetters.

Dat Middelkerke ook buiten de zomerperiode aantrekkelijk is voor vakantiegangers en dagjestoeristen is te danken aan het gespreide aanbod over het hele jaar. “Dat is een bewuste keuze”, stelt schepen van Toerisme en Evenementen Tom Dedecker. “Niet iedereen wil het vliegtuig nemen naar zonnige oorden. Ook onze kustgemeente blijft een populaire ‘weekendje weg-bestemming’. We stemmen onze evenementen gericht af op onze inwoners, tweedeverblijvers en vakantiegangers en we hebben een uitgebreid logiesaanbod. Zo kunnen ze het hele jaar terecht in Middelkerke.” (PG)