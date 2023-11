Magda start opnieuw met praatgroep voor mensen met depressie: “Het cliché klopt: praten helpt”

Elke eerste dinsdagavond van de maand kan je opnieuw terecht bij VONST in de Meiweg bij het station, waar ervaringsdeskundige Magda De Raedt (65) sessies ‘Praten met Magda’ organiseert. “Na jaren met depressies, onzekerheden en taboes weet ik dat praten met lotgenoten enorm veel deugd kan doen”, vertelt ze openhartig.

Het aantal burn-outs en depressies swingt in sommige Westerse landen de pan uit. Volgens een Deens onderzoek zorgt de omschakeling van zomer- naar wintertijd ook voor een toename. Bij Magda De Raedt (65) uit Waregem begon het na een verkeersongeval. “Jaren geleden reed een auto hard op mij in toen ik voor de lichten stond te wachten. Als gevolg daarvan kampte ik met een zware whiplash”, vertelt ze.

“Ik was en ben nog altijd op zoek naar mezelf om opnieuw de oude te worden”

“Dat letsel bleef lang sluimeren en ik had veel pijn en voelde mij niet goed. Ik ging naar de dokter, dan naar de psycholoog en zo ging het verder. Op die manier ben ik in een depressie gesukkeld. De voorbije decennia werd ik geveld door meerdere depressies, onzekerheden en taboes. Ik was en ben nog altijd op zoek naar mezelf om opnieuw de oude te worden. Somt lukt dat, soms ook niet.”

Erkenning

In totaal liet Magda zich acht keer opnemen. “Ik ben op veel verschillende plaatsen geweest. Tijdens die opnames merkte ik dat de groepsessies van grote waarde waren. De sterkte van de groep had een groot effect op mij. Maar eenmaal uit de opname, mis je die erkenning van lotgenoten en de verhalen over hoe zij met hun situatie omgaan.”

Haar man stelde voor om zelf met een praatgroep te starten. “Acht jaar geleden ging ik ermee van start.

‘Praten met Magda’ gaat over zich niet goed voelen, over depressie, burn-out, angstgevoelens, over ergens uw hart kunnen luchten. Het is een cliché maar het klopt: praten helpt echt. Het doet zo veel deugd. Zeker als mensen uit je eigen omgeving niet goed snappen wat er in je omgaat. Je botst namelijk heel vaak op een muur.”

Inschrijven

Na een pauze van enkele maanden is iedereen opnieuw welkom bij VONST in de Meiweg 27, en dat elke eerste dinsdag van de maand van 19 uur tot 20.30 uur. “Mannen, vrouwen, jong en oud, er komen veel verschillende mensen naar de praatsessies. En je ziet dat ze er echt deugd van hebben.”