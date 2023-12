Magda Goeminne, jarenlang het gezicht van taverne Het Peerdeke in Waregem, is op 67-jarige leeftijd overleden

Magda Goeminne is de moeder van Steve Vandendriessche, de huidige uitbater van taverne Het Peerdeke in Het Pand in Waregem. Hoewel Waregem haar als het gezicht van de bekende horecazaak kent, was ze niet de oprichtster. Het Peerdeke werd in de jaren 80 geopend door Georgette Lobbens, de echtgenote van De Zingende Sterren-coryfee Jan Callens. Magda nam de taverne halverwege de jaren 90 over.

In de Pand-krant, een informatiekrantje van het stadsbestuur, blikte Magda enkele jaren geleden terug op de beginjaren van het café. “Reeds vanaf het prille begin was Het Pand een succes. Er was een Pandcomité dat allerlei evenementen organiseerde die extra leven in de brouwerij brachten. Ook de modeshows, waaraan alle kledingwinkels deelnamen, waren onvergetelijk, net als de gezellige braderieën, waar je over de koppen kon lopen”, vertelde ze. “Aan sfeer was hier nooit een gebrek. Het was een zalige plek voor jong en oud.”

Taverne overgenomen

Tijdens de grootschalige renovatiewerken van Het Pand in 2021 verhuisde Het Peerdeke tijdelijk naar De Markt, om nadien een definitieve en nieuwe stek te krijgen in het winkelcentrum. De taverne is dan al in handen van haar zoon Steve, die aan het begin van zijn carrière elders gewerkt had. “Mijn moeder vond dat beter. Ze had daar duidelijke principes over. Ze zei: ‘Dan weet je wat in dienst werken van een ondernemer is’. En ze heeft gelijk. Het heeft me vooral geleerd hoe belangrijk het is om je eigen personeel te respecteren”, zei Steve in deze krant over zijn moeder.

Magda overleed dinsdag thuis in Ingooigem, ze was 67. De uitvaart vindt op dinsdag 19 december om 10.30 uur plaats in de Sint-Antoniuskerk in Ingooigem (Anzegem). (PNW)