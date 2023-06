Magda en Ghislain uit Wervik zijn een gouden paar

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden Ghislain Desmarets (72) en Magda Vandamme (71) gehuldigd door het stadsbestuur van Wervik. Het gouden paar woont op het einde van de Sint-Jansstraat op de wijk Mote-Molenmeersen. De jubilarissen hebben een dochter Isabel. Ze zijn de trotse grootouders van Sverre. Ghislain werkte van 1969 tot 2010 bij het ministerie van de Waterwegen en als sluizenwachter op de Leie in Menen. Magda was ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Menen, dienst btw. Na haar schooltijd begon ze op haar achttiende bij Edmond Depaire en bleef er een jaar. ondertussen nam ze met succes deel aan een examen bij het ministerie van Financiën. Beiden gingen op hun zestigste met pensioen. De hobby’s van Ghislain zijn biljarten, darts en wielrennen. Biljarten en darts speelde hij in café Sportman. Hobby’s van Magda zijn naaien en woordzoekers invullen. Elke dag bezoekt ze haar moeder in het woonzorgcentrum Mater Amabilis. Ghislain en Magda gaan beiden graag eens lekker eten. (EDB/foto ZB)