Magazine voor Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus uit Beernem lanceerde afgelopen zomer een eigen magazine ‘Amandus’. Daarmee wil het centrum vooral kennis en ervaring delen. “We doen hier zoveel, en nu willen we dat via ons magazine delen met anderen”, vertelt communicatieverantwoordelijke Marie Friederichs.

Met het magazine richt het psychiatrisch centrum zich vooral op mensen uit de geestelijke gezondheidszorg, maar ook binnenshuis en het onderwijsveld kunnen heel wat informatie halen uit de eerste editie van Amandus. “We merken dat er al meer aandacht is voor onze sector, onder meer door projecten als Te Gek. Maar toch is er een blijvende nood aan fondsen en onderzoek naar psychische problematieken”, vertelt Marie Friederichs.

Experts

“Met het magazine proberen we specifieke kennis en expertise over onderwerpen binnen onze sector onder de aandacht te brengen”, gaat Friedrichs verder. Ook willen de initiatiefnemers de innovatieve projecten en onderzoeken van PC Sint-Amandus binnenshuis delen.”

“We hebben het doel om elke editie een centraal interview met een expert te brengen. Op die manier leggen we de focus ook op ons eigen wetenschappelijk onderzoek. Het is vanwege discretie en privacy niet eenvoudig om te werken met patiënten in ons magazine. Toch proberen we hen erbij te betrekken. In ons eerste nummer kaartten we bijvoorbeeld aan hoe het individueel behandel- en activiteitenaanbod voor patiënten eruitziet op vlak van mentaal welzijn, denk maar aan meditatie en relaxatie.”

Ozark Henry

Ook in de look en feel van het blad werden accenten van mentale gezondheid verwerkt. De tekening op de voorpagina kadert in de nieuwe huisstijl en de kleuren wijzen op de warmte en het menselijke. “We willen het creatieve koppelen aan het meer formele gegeven, ‘onderzoek’. Dat is de rode draad.”

“De eerste reacties waren alvast heel positief. Niemand wist dat we hiermee bezig waren, dus de lancering was heel leuk. We hebben de lat hoog gelegd voor wat nog komt, dus ik kijk terug op een geslaagde eerste editie”, vertelt Friederichs. In het eerste magazine lees je een interview met professor Steven Laureys over meditatie en levenshygiëne. Verder gaat het ook over een wetenschappelijk onderzoek met Ozark Henry over muziek en geestelijke gezondheid, een heel opvallend verhaal. (AVH)

Via www.amandus.be/over-ons/communicatie kan je het magazine digitaal lezen.