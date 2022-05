‘Maerlant Adventure Days’ in Blankenberge sluit af met bezoek van YouTuber Acid

Liefst 550 leerlingen van de derde graad lager onderwijs namen dinsdag deel aan de eerste editie van de Maerlant Adventure Days in Blankenberge. Het evenement, georganiseerd voor en door jongeren, kaderde in het eindwerk van de leerlingen 6TSO van het Maerlant Atheneum.

“De deelname van 550 leerlingen van scholengroep !mpact is fantastisch, maar we hadden ook nog heel wat andere scholen op de wachtlijst staan. Die zullen we voor een volgende editie met voorrang uitnodigen, dat is beloofd”, zegt directeur Jurgen Balbaert, die samen met het team sportleerkrachten stond te kijken van het enthousiasme van de lagere scholen.

Ynak Samaey merkte ook enorm veel motivatie bij de leerlingen die de kans kregen om het evenement te organiseren. “Zo’n eindwerk is de perfecte leerschool in aanloop naar hun hogere studies”, aldus de sportleerkracht.

De activiteiten vonden plaats op de campus en in de lokale surfclubs Surfing Elephant en O’Neill Beachclub. De Maerlant Adventure Days werden afgesloten met het bezoek van een plaatselijke BV: niemand minder dan YouTuber Acid, oud-leerling van de school. (WK)