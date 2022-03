‘Madelief’ verzorgt Slowcare tijdens enna je zwangerschap

Perle Vervaeke (24) uit Kortrijk en Wendy Verberght (34) uit Harelbeke openden zondag hun vroedvrouwenpraktijk ‘Madelief’ aan de Aalbeeksesteenweg 29 in Kortrijk.

Perle en Wendy maken deel uit van de vroedvrouwenpraktijk Madelief, samen met collega’s uit Avelgem, Oostrozebeke, Meulebeke en Harelbeke. Perle en Wendy nemen vooral Kortrijk en Wendy ook Harelbeke voor hun rekening.

“In de praktijk coveren we elkaar naar kennis toe. We communiceren en bespreken moeilijke casussen, samen staan we sterker. Ook als er iemand van ons met vakantie is, nemen we over.” “Op de website kan je het contactformulier invullen. We kijken dan naar de regio en naar de wensen en kijken wie het best geschikt is. Je kan natuurlijk ook met één bepaalde vroedvrouw contact opnemen.”

Wij doen vooral pre- en postnatale opvolging en zijn een schakel tussen ouders en gyneacologen

Madelief heeft verschillende betekenissen: een madeliefje staat voor het eeuwig leven en de liefde, maar je kan het woord ook uitsplitsen in ‘ma de liefste’.

Slow care

“Onder de noemer ‘slow care’ proberen we tijdens pre- en postnatale begeleiding te luisteren en onze tijd te nemen. Het is belangrijk dat er een echte band gevormd wordt tussen de vroedvrouw en de patiënt.” Vroedvrouwenpraktijk Madelief wil later ook nog verder uitgroeien tot een multidisciplinaire praktijk met verschillende disciplines. Perle en Wendy openen nu ook samen hun vroedvrouwenpraktijk in de Aalbeeksesteenweg in Kortrijk. Perle werkt nog als vroedvrouw op Neonatale Intensive Care in UZ Gent.

“Daar is mijn werk vooral verpleegtechnisch, en de afwisseling met een zelfstandige vroedvrouw aan huis is heel fijn”, zegt ze. Wendy werkt nog op materniteit, verlosafdeling en neonatologie in AZ Jan Palfijn in Gent.

Bewuster bevallen

“Mensen willen bewuster bevallen, willen vooraf weten wat goed is en wat niet, welke klachten er normaal zijn en welke niet. Ze willen ook aftoetsen wat er juist is van wat ze op internet lezen. Wij doen vooral pre- en postnatale opvolging en zijn een schakel tussen ouders en gyneacologen. Later willen we graag een voormiddag reserveren voor vrije consultaties en we willen ook workshops organiseren.”

In de praktijk Madelief aan de Aalbeeksesteenweg 29 bus 31 in Kortrijk kan je terecht op afspraak. Je kan er een uurtje gratis parkeren.