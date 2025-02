Madeleine Hoet (Optiek Hoet) won Roeselare Award: “Ik wil alle klanten persoonlijk kennen”

Ze is een van de jongste zaakvoerders van Roeselare in de oudste optiekzaak van de binnenstad. Als kers op de taart won de 23-jarige Madeleine Hoet op de Roeselare Awards de award voor renovatie van haar zaak Optiek Hoet in de Ooststraat. Het jaar is goed gestart voor haar.

Heb je altijd gedroomd om de familiezaak verder te zetten?

Madeleine Hoet: “De optiekzaak neemt inderdaad al van heel vroeg in mijn leven een belangrijke plaats in. Ik herinner mij dat ik als jong meisje al mocht meehelpen op de Batjes. Ik stond dan aan onze stand buiten en genoot van de lachende klanten, van de sfeer en beleving, van onder de mensen zijn.”

Privé Geboren in Roeselare op 4 februari 2002. Madeleine woont nog thuis bij pa en ma in Rumbeke. Ze heeft een oudere zus Louise en oudere broer Antoine. Opleiding en job Lager onderwijs in De Verrekijker en middelbaar in het Klein Seminarie en de Burgerschool. Hoger onderwijs in Gent (interieurvormgeving en daarna optiekopleiding). Vanaf 2023 zaakvoerder en uitbater van Optiek Hoet in de Ooststraat. Vrije tijd Verbouwen, koken en bakken, reizen, ski, golf, babysitten voor het kindje van zus Louise.

Maar onmiddellijk bij oma Christiane beginnen was geen optie?

“Neen, ik moest van mijn ouders na mijn middelbaar eerst het studentenleven meemaken. Ze wilden dat ik nooit spijt zou hebben omdat ik bepaalde zaken niet had meegemaakt in mijn leven. Ik heb dan interieurvormgeving gestudeerd in Gent, maar ik wist eigenlijk al vrij vroeg dat ik dat nooit zou doen. Mijn laatste jaar heb ik dan ook niet afgewerkt, maar ik ben een optiekopleiding begonnen. Een optiekzaak was al heel lang mijn grote droom.”

En je had geluk dat je kon starten in de familiezaak?

“Optiek Hoet werd door mijn overgrootvader Valère gestart in 1940. Opa Eddy en vooral oma Christiane zetten de zaak verder en ik heb hier natuurlijk stage gelopen. Onze winkel heeft altijd fantastische medewerkers gehad: Raphael heeft hier 43 jaar gewerkt en Dorine is hier ook al 35 jaar aan de slag. Zij is ook mijn stagementor geweest. Mijn papa heeft nooit in de zaak gestaan. Oma was dan ook heel blij dat het mijn droom was om de winkel verder te zetten. In 2023 kon ik de familiezaak dan overnemen en een jaar later hebben we Optiek Hoet een complete make-over gegeven.”

Wanneer heb je zelf voor het eerst een leesbril opgezet?

“Dat was in het vierde middelbaar en mijn eerste model was een ronde bril. Maar ik varieerde regelmatig van model, mijn bril moest accorderen met mijn kledij (lacht).”

“Wist je dat ‘Theo’ een anagram is van Hoet”

“Ja, een bril is ook meer en meer een mode-accessoire geworden. Mensen zijn fier op hun bril en ze durven ook voor meer kleur kiezen in hun monturen. Enkele decennia geleden zijn wij gestart met de monturen van Theo en dat sloeg onmiddellijk aan en ook nu zijn er nog heel veel Theo-liefhebbers. Wist je dat de naam ‘Theo’ een anagram is van Hoet? Niet moeilijk want de ontwerper van Theo is een neef van mijn opa (lacht). Wij zijn trouwens de enige optiekzaak in Roeselare die Theo mag verkopen.”

De winkel is in het hartje van Roeselare, in het begin van de Ooststraat. Is dat belangrijk?

“Ja, hier is er meest passage en Optiek Hoet is er al jaren een vertrouwd gezicht. En de passanten kijken naar onze etalage, komen eens binnen, daarom niet altijd om te kopen maar ook om eens gewoon goeiendag te zeggen en naar nieuwe modellen te kijken.”

Oma is nog steeds een belangrijke factor in de zaak?

“Heel zeker. We kopen samen aan en haar ervaring is onbetaalbaar. Naar de beurzen van Milaan, Parijs en Munchen gaat ze niet mee. Ik bezoek graag beurzen, je ziet er de nieuwste trends en innovatieve zaken. De optiekbeurs in New York heb ik nog niet bezocht, die staat nog op mijn verlanglijstje.”

Is het onlinegebeuren een bedreiging voor de fysieke retailwinkel?

“Natuurlijk wel. Niet alleen voor zonnebrillen maar ook voor brillen met glazen op sterkte die worden voorgeschreven door een oogarts. Maar een bril dragen, is meer dan die bril gewoon opzetten. Die moet meestal onmiddellijk aangepast worden aan de vorm van het hoofd van de drager, er gaat soms iets stuk. En dan komen die mensen naar ons natuurlijk.”

Waarom moet ik een bril kopen bij Optiek Hoet?

“Voor de ongelooflijk goede service die we bieden, zo eenvoudig is het. We hebben natuurlijk ook een heel grote keuze, helpen met kennis van zaken bij het kiezen van de juiste bril en doen alles zelf in de winkel. Tot en met het slijpen van de glazen op scherpte.”

Op de Roeselare Awards won je de award voor renovatie. Een verdiend schouderklopje?

“Ja, we waren daar heel tevreden mee. Het toont aan dat niet alleen wij de transformatie geslaagd vinden maar ook de jury van de awards. En eigenlijk is de transformatie nog niet helemaal voltooid. We zijn druk bezig met de bovenverdieping aan te pakken en binnen enkele weken verhuis ik naar daar. Ik word inderdaad een 100 % stadsmens (lacht).”

Komen er meerdere Optiek Hoet-zaken in andere steden?

“Neen, er moet geen uitbreiding komen. Deze winkel is voldoende: ik wil alle klanten persoonlijk blijven kennen en genieten van Roeselare. Er is altijd iets te doen, er zijn veel handelaars en leuke winkels, ook voor jonge mensen.”

Dus zien we Madeleine hier binnen tien jaar nog in de Ooststraat?

“Heel zeker want ik ben hier echt gelukkig.”

“En ik ook”, besluit oma Christiane lachend.