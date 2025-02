Machtsovername Taliban bracht Karl en Zeinab bij elkaar: “Nu ik kanker heb, zie ik wat liefde echt is”

Vier jaar geleden leefden Karl Mortier en Zeinab Shafa op 7.000 kilometer van elkaar. Hij in Ieper, zij in Kaboel als medewerker voor Moeders voor Vrede. Nu hebben ze een dochtertje Nora en vieren ze vrijdag hun derde Valentijn als koppel. Zo werd de machtsovername van de Taliban de eerste pagina van hun liefdesverhaal.

Karl Mortier (50) is geboren en getogen in Ieper en is vooral bekend als coach. Vorig jaar publiceerde hij zijn boek ‘Help, mijn papa is een coach’. Zeinab Shafa (38) werkte als finance officer voor Moeders voor Vrede in Afghanistan, tot ze in augustus 2021 halsoverkop moest vluchten. “Voor de Taliban de macht greep was mijn leven in Kaboel geweldig”, vertelt Zeinab. “Ik had veel vrienden, we konden plezier maken… Plots kreeg ik op het werk een telefoon van het management dat alle vrouwelijke medewerkers naar huis moesten omdat de Taliban in Kaboel waren.”

Een week later stapte Zeinab op het vliegtuig richting België. “We verbleven twee maanden in een jeugdhotel bij de Menenpoort en twee maanden in het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle”, gaat Zeinab verder. “Daarna trok ik in een appartement in het centrum in Ieper, waar ik buur werd van Karl. We kwamen elkaar wel eens tegen op straat en zo werden we vrienden op Facebook. Toen ik een foto postte van een lunch die ik had met vrienden in Langemark, reageerde Karl met een heel lange post en begonnen we met elkaar te praten op Messenger.”

Verbinding

“Het was niet om haar te versieren dat ik die reactie postte”, lacht Karl. “Het ging over verbinding en dat het in tijden van giftige taal het toch leuk is dat je mensen van diverse culturen rond de tafel kan krijgen. Toen we begonnen te praten via Messenger was ik onder de indruk van haar intelligentie en openheid.”

“De enge visie die je hebt op een cultuur gaat open eens je praat met elkaar”

“De eerste keer dat we tegen elkaar praatten, wist ik dat ik heel open kon zijn met hem”, pikt Zeinab in. “Ik had nooit het gevoel dat ik praatte met een vreemde. Het voelde alsof ik hem al jaren kende.”

“Ik had thee gezet, maar toen ik de deur opende voor onze eerste date, had ze een fles witte wijn mee”, gaat Karl verder. “Zo zie je maar: de enge visie die je hebt op een cultuur gaat open eens je praat met elkaar. Dat was een ontdekking voor mij.”

Zwanger

Drie maanden na hun eerste ontmoeting woonden ze al samen. Nog geen half jaar later was Zeinab zwanger. “Ik maak soms wel eens het grapje dat ik Zeinab langer kende als zwangere vrouw dan dat ik haar kende voor ze zwanger werd”, lacht Karl, die al papa is van Leonie (9). “Alles veranderde heel snel in haar leven, maar ze paste zich snel aan. Daar werd ik verliefd op.”

“Het enige moeilijke was het eten en de taal. Op mijn werk kan ik Engels praten”, vertelt Zeinab, die werkt voor de Roeselaarse firma Poco Loco. “Maar als hij hier praat met zijn vrienden of zijn familie, dan begrijp ik er niets van. Het voelt dan wel een beetje alsof je er niet bij hoort. Elke dag zeg ik tegen mezelf dat ik de taal moet leren. Nu mijn leven wat meer op zijn pootjes terechtkomt, is dat de volgende uitdaging.”

Kanker

Vrijdag vieren Karl en Zeinab hun derde Valentijn samen als koppel. Altijd maken ze er wel iets speciaals van. “Onze eerste Valentijn vroeg ze of ik een liedje kon inoefenen en zingen voor haar. My Valentine van Paul McCartney”, vertelt Karl, die zich de laatste jaren steeds meer ontpopt als zanger. “En vorig jaar was 14 februari de eerste keer dat we zonder Nora samen iets gingen eten. Anderhalf uur in alle rust samen zitten en iets eten, voor ons was dat al heel waardevol.”

“Het wordt een uitdagende tijd de komende weken en maanden, want ik kreeg onlangs te horen dat ik kanker heb”, zegt Karl. “Ik ben erg bezorgd, maar Zeinab zegt: denk aan de toekomst en je zal die kanker overwinnen. Nu ben ik veel kalmer. Voor mij is dat ook liefde. Geen medelijden, blijf positief, maar blijf ook realistisch. Zeinab is echt uitzonderlijk. De laatste weken zie ik wat liefde echt is. Liefde is niet alle stress op de schouders van je partner leggen. Soms moet ik haar beschermen voor mijn stress. Liefde is proactief zijn voor de dingen die je weet die zullen komen. Het is een beetje als projectmanagement.” (lacht)