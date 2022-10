Machines schrijnwerkerij verhuizen naar Congo

De houtbewerkingsmachines uit de voormalige schrijnwerkerij van Roger Verkouille in de Steensedijk worden door leerlingen van het centrum leren en werken van het VTI gedemonteerd en verscheept naar Boma in Congo, waar ze zullen dienen voor een beroepsopleiding aan jongeren. Esperanto-wereldburger Flory Witdoeckt legde de connectie tussen Oostende en Boma.

Begin 2022 lagen Walter van de Kieboom en gepensioneerd schrijnwerker Roger Verkouille, beiden 90-plussers, in dezelfde kamer van het AZ Damiaan in Oostende. Tijdens een van hun dagelijkse gesprekken kwam ter sprake dat Roger nog over oude, maar degelijke, houtbewerkingsmachines beschikt.

Bij Walter, de man van de Oostendse Esperanto-wereldburger Flory Witdoeckt, ging direct een belletje rinkelen. Flory is ondervoorzitter van de Oostendse Esperantogroep La Konko en heeft relaties over de hele wereld. Bij de Congolese vrienden van Flory is er nood aan materiaal en machines om de jongens van de straat te houden en een beroepsopleiding te geven. Van het een kwam het ander en een mooi ontwikkelingsproject zal tot stand komen, dankzij de samenwerking tussen de familie Verkouille, Flory en haar Congolese Esperanto-vrienden, én de leerlingen van het CLW VTI Oostende, die de machines zullen demonteren voor ze verscheept worden naar Boma in Congo.

Familiebedrijf

“In 1946 startte mijn vader, Hypoliet Verkouille, de schrijnwerkerij voor ramen, deuren en daken op aan de Steensedijk”, vertelt Roger Verkouille. “Ik heb de zaak in 1958 overgenomen en tot in 1997 heb ik hier mooi werk kunnen leveren. Toen ik ermee stopte, kon ik niet meteen afscheid nemen van de verschillende machines. Af en toe liet ik ze nog eens draaien. Ik vond het te jammer om ze te verkopen als oud ijzer. Ik kon er emotioneel geen afstand van nemen. Toen ik vernam van Walter dat mijn machines nog goed van pas konden komen om een edel doel te steunen in Congo, heb ik niet geaarzeld. Ik stel ze graag ter beschikking van medemensen, die ze nog best kunnen gebruiken!”

Ik kon emotioneel geen afstand van nemen van de machines

“Naar analogie van de succesvolle realisatie van een naaiatelier in Boma, om de jonge weesmeisjes en uit huis verbannen jonge mama’s van de straat te houden – een project dat gesponsord werd door stad Oostende – wordt nu ook werk gemaakt van de begeleiding en opleiding van jonge gasten, die anders ook ten prooi vallen van de maffia”, vertelt Flory Witdoeckt, die via haar Esperanto-ervaring en kennis, vrienden heeft over heel de wereld. “Hout is er genoeg in Congo, maar de financiën ontbreken om de noodzakelijke machines aan te kopen. Het is dus een geschenk uit de hemel dat oud-schrijnwerker Roger Verkouille zijn houtbewerkingsmachines, die nog in uitstekende staat zijn, wil wegschenken aan het project in Boma.”

Pedagogisch project

“Ik heb meteen contact opgenomen met pastoor Prosper Ngulu, momenteel actief als pastoor in het bisdom Munchen. Hij zet zich in voor pedagogische projecten, om de jeugd van Boma een betere toekomst te bezorgen. Het naaiatelier is een groot succes voor de begeleiding van de jonge vrouwen. Nu hoopt men ook de jongens succesvolle kansen te geven via de realisatie van een opleidingscentrum voor schrijnwerkers. Van zodra de machines van Roger Verkouille gedemonteerd zijn, hoop ik alles te kunnen regelen voor een transfer per boot, van Oostende naar Congo. We zijn bijzonder fier dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen tot een fantastisch project!”

Maxim Makelberge is leraar, afdeling klusjesman van het centrum leren en werken van het VTI-Oostende. “Gedurende twee lesdagen na de herfstvakantie zullen we met een viertal leerlingen aan de slag gaan om de machines in het atelier van Roger Verkouille te demonteren. Het gaat om verschillende houtbewerkingsmachines, een lintzaag, een tafelzaag, een schaafmachine en een stofzuigmachine met bijhorende, ijzeren en houten materialen. We maken ook een stappenplan met foto’s voor onze vrienden in Boma, zodat ze de machines daar probleemloos weer kunnen monteren en in gebruik nemen. We zullen ook helpen bij het transport van de machineonderdelen. Voor de leerlingen van deze afdeling is het mooi meegenomen dat ze via deze praktijkgerichte activiteit veel ervaring opdoen. Het feit dat ze zich kunnen inzetten voor het goede doel en een betere wereld, in het verre Afrika, maakt deel uit van hun vorming tot goede stielmannen.”