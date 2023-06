Machelen Gulde viert 600e verjaardag

De eerste twee weekends van juli blaast Machelen Gulde maar liefst 600 kaarsjes uit. Naast de meer recente tradities van de Gulde, zijn er ook heel wat speciale activiteiten die putten uit de rijke geschiedenis van de dorpskermis: van een tentoonstelling met kerkschatten tot workshops boogschieten en zwaardvechten.

De oorsprong van Machelen Gulde ligt bij de Sint-Corneliuskerk. In 1423 werden enkele relikwieën van de Heilige Cornelius overgebracht naar de kerk en werd het broederschap Machelen Gulde opgericht. Zij waakten over de relikwieën en de vele bedevaarders die die kwamen vereren. Cornelius was immers een erg populaire heilige die aanroepen werd voor onder meer zenuwziekten, epilepsie en ziektes bij rundvee. De vele pelgrims maakten de broederschap van Machelen Gulde erg rijk, met de inkomsten werd de kerk meerdere keren uitgebreid en het interieur rijkelijk versierd.

Door de eeuwen heen kreeg de Gulde een steeds groter aards aspect met een tiendaagse kermis. “Als we op een jubileumviering van een 60-jarig huwelijk aan een Machels koppel vragen waar ze elkaar leerden kennen, dan is het antwoord vaak Machelen Gulde”, zegt schepen van Cultuur Michael Vandemeulebroucke.

Tussen 30 juni en 9 juli gaan er tal van activiteiten door die zowel de kerkelijke als de wereldlijke geschiedenis van de Gulde vertellen. In de Scheve Schuur brengt rasverteller Peter Lambert zijn versie van het toneelstuk ‘De bedevaart naar Sint-Cornelius’ van Cyriel Buysse. Deze voorstellingen gaan door op 1, 2, 3, 6 en 8 juli, telkens om 20 uur. Tickets kosten tien euro en zijn te krijgen op 04 77 64 43 23. Wie nog dieper in de middeleeuwse sfeer van de Gulde wil duiken, kan op zondag 2 juli tussen 14 en 18 uur leren boogschieten of zwaardvechten met het middeleeuws collectief Via Nobilis. Die namiddag is er ook een traditionele Guldemarkt met oude woonwagens en ambachten.