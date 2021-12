Maarten viert noodgedwongen verjaardag in quarantaine: wie stuurt een kaartje?

Maarten Boudeaux uit de Eikenlaan wordt op maandag 6 december 7 jaar oud. Hij is leerling van het tweede leerjaar in de Schatkist in Ichtegem. Jammer genoeg zit Maarten nu al meer dan 20 dagen in quarantaine en het einde is niet meteen in zicht.

Broer Elias is 3,5 jaar en gaat naar de eerste kleuterklas. Achteraf bleek dat Elias corona gehad heeft en het in het gezin gebracht heeft, zonder medeweten van de ouders. Elias heeft de ziekte al doorgemaakt en was al niet meer besmettelijk toen papa Bart en mama Elise symptomen kregen en positief testten. Daarom mocht hij, na quarantaine tot test en testresultaat, daarna gelukkig wel opnieuw naar school, maar zijn klas was eigenlijk dicht, omdat zijn juf positief testte. Elias mocht daarom aansluiten bij de peuterklas. Nu blijkt dat ook Maarten corona heeft.

Maarten moet nu al bijna drie weken de school missen en ziet, behalve zijn ouders, dan ook niemand. Hij werkt vlijtig aan de individuele opdrachten van de school die zijn juf hem opdraagt. Ook voor de schaakclub, de muziekinitiatielessen en de Chiro heeft Maarten verstek moeten laten gaan.

Omdat Maarten nu zelf positief getest is, ziet hij nu ook zijn verjaardagsfeestje in het water vallen. Zijn klasgenoten zullen hem maandag wel met een videoboodschap een hart onder de riem steken en zijn ouders gaan hem die dag natuurlijk extra verwennen.

Ze willen hem verrassen met heel veel kaartjes. Daarom roepen ze op om veel verjaardagskaartjes op te sturen. Het adres: Maarten Bourdeaux, Eikenlaan 2G, 8480 Eernegem.