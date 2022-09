Maarten Bouckaert, van sterrenrestaurant Castor, tot Ridder geslagen in de orde ‘Beverna Cum Laude’

Op aangeven van de Beverse bevolking werd Maarten Bouckaert, van sterrenrestaurant Castor, tot Ridder geslagen. De nieuwe Ridder kreeg het daarbijhorende kunstwerk aangeboden. Het werk werd vervaardigd door Nico Sabbe met toepasselijke naam: ‘Reach for the Stars’.

Maarten Bouckaert werd geboren op 19 mei 1982 in Kortrijk. Na zijn kleuter en lagere school in Kuurne, ging Maarten naar de middelbare school Ter Groene Poort in Brugge. Daar was het vrij snel duidelijk dat de afdeling hotel en kok zijn voorkeur genoot. Na zijn middelbaar kon hij onmiddellijk beginnen in het restaurant van Eddy Van de Kerkhove in Marke, als hulp in de keuken. Na een halfjaar wou Maarten bijleren en hij solliciteerde bij het zeer gerenommeerde 3 sterrenrestaurant van Georges Blanc in Vonnas nabij Lyon.

Hij verhuisde naar Vonnas waar hij in een rusthuis ging inwonen en deed er zelf zijn was en plas. Een zware periode van heel veel bijleren en stelen met de ogen van hoe het er aan toegaat in een restaurant met 3 sterren. Na een groot halfjaar vertrok Maarten naar een 5 sterrenhotel in Paradou in de Provence, waar hij terug aan de slag ging in de keuken. Na deze Franse periode in het actieve jonge leven van Maarten was het tijd om terug huiswaarts te keren. Maarten ging daarna aan de slag bij restaurant Saint Nicolas in Elverdinge. Hij ging in Ieper wonen, niet zo ver van het restaurant waar hij begon als hulpkok. Na zes maanden werd hij op 21-jarige leeftijd souschef in de keuken.

Op proef

In diezelfde periode leerde Maarten zijn echtgenote Stefanie Vandewalle kennen, die in Vleteren woonde. Na vier jaar solliciteerde hij bij de top vijf restaurants van de wereld: El Bulli in Spanje, Alinea in Chicago, Michel Bras in Frankrijk, Mugaritz in Spanje en The Fat Duck in Engeland. Zijn kandidatuur werd weerhouden in het 3 sterrenrestaurant The Fat Duck, waar hij eerst zes maanden op proef mocht werken. Zijn handelingen in de keuken werden als uitzonderlijk gequoteerd, maar zijn Engelse taal was minder. Maar gelukkig, zijn echtgenote Stefanie is licentiaat vertaler-tolk en wist in een spoedcursus zijn Engels dermate te verbeteren zodat Maarten er maar liefst vier jaar bleef werken onder leiding van meester chef-kok Heston Blumenthal.

Na die vier jaar kwam Maarten terug en begon te werken bij het 3 sterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge als eerste chef. Uiteindelijk kwam hij bij Peter Goossens terecht en ging er aan de slag bij het 3 sterrenrestaurant Hof van Cleve. Eerst samen met chef Michaël Vrijmoed om er na een korte periode de volledige keuken onder zijn hoede te hebben.

Eigen restaurant

Na zeven jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging, om een eigen restaurant te beginnen. Zo kwam hij uit op een stuk grond in de Kortrijkseweg in Beveren-Leie. In 2013 werd begonnen met het ontwerpen van het restaurant en begin 2016 opende restaurant Castor de deuren. De naam Castor verwijst trouwens naar het verleden van Beveren-Leie.

Na 10 maanden werd het engagement bekroond met een eerste Michelinster. In 2020 kreeg Maarten zijn tweede Michelinster. Sedert zijn tweede ster komen bezoekers van over heel Vlaanderen, België, Europa, zelfs van Japan, China en Australië om van de kunsten van Maarten te genieten. De spirit van Maarten om op dit topniveau te blijven, is investeren in goed personeel, goede materialen en ingrediënten.

“Een topzaak runnen is een ploegsport waar je probeert iedereen van je team mee te krijgen om er te blijven voor gaan. Maar zonder Stefanie zou het niet gelukt zijn, en zeker ook niet zonder de uitzonderlijke ligging in Beveren”, aldus de nieuwe Ridder. (Rita Sabbe)