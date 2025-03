Maarten Bekaert is al tien jaar als acupuncturist aan de slag: “Patiënten opnieuw wat balans in hun leven geven”

Tien jaar is het inmiddels geleden dat Maarten Bekaert, van opleiding kinesist, zich in de Chinese geneeskunde ging verdiepen. In zijn praktijk aan de Centrumlaan is het onderhand drummen voor een plekje in de drukke agenda van de erkende acupuncturist. “Acupunctuur begint dan ook alsmaar meer haar plaats te vinden binnen de gezondheidszorg”, legt Maarten uit.

Dat het zo’n vaart zou lopen met zijn praktijk, had Maarten Bekaert nooit durven te dromen. “In die mate dat Sharon (Maartens partner, red.) zich intussen voltijds over de administratie ontfermt. Dat biedt me de kans om me voort te verdiepen in bijvoorbeeld aroma-acupunctuur of infertiliteit, waarop ik mij al jaren specialiseer.”

“Je moet weten dat ik ooit op het pad van de acupunctuur terechtkwam door onze wens om zwanger te worden. Na acht ivf-pogingen waren we ten einde raad. Een vriend zette ons toen op het spoor van acupunctuur. Geloof het of niet maar na een paar sessies werd Sharon zwanger…”, vertelt Maarten.

Scepsis

Bestond er tien jaar geleden nog enige scepsis onder (huis)artsen over de waarde van acupunctuur, dan lijkt die volgens Maarten nu toch stilaan weg te ebben. “Vandaag sturen huisartsen maar net zozeer specialisten hun patiënten al eens vaker door. Niet allemaal hoor, maar dat respecteer ik. Uiteindelijk zal het aan de patiënt zelf zijn om zijn ideale weg naar genezing te vinden.”

Maarten Bekaert ervaart in elk geval een grotere bereidheid om naar zijn oplossingen te luisteren. “Mensen staan duidelijk meer open voor alternatieve geneeswijzen. Ze proberen vaak minder medicatie te nemen. En wie van zijn buurman gehoord heeft dat die met acupunctuur van zijn knagende rugpijn verlost werd, zal al eens polsen wat er voor hem mogelijk is. En voorts heb je natuurlijk ook mensen, die alles al geprobeerd hebben om van hun kwaal af te raken en dan ten einde raad bij mij terechtkomen. Om maar te zeggen, er zijn vele redenen waarom mijn wachtzaal veel volk over de vloer krijgt.”

Burn-out

Een daarvan blijkt ook alsmaar vaker een burn-out te zijn. “Ik krijg meer en meer patiënten met psychische klachten over de vloer, of aandoeningen zoals schouderspanning, die een symptoom zijn van die klachten. Uitgerekend de Chinese geneeskunde, die lichaam en geest als een geheel ziet, kan hier een oplossing bieden. Ik behandel zeer uiteenlopende ziektebeelden als migraine, darm/maagklachten, allergieën tot menopauze, maar het vaakst krijg ik hier toch mensen met bovenmatige stress naast rugklachten en een infertiliteitsprobleem op bezoek”, vervolgt Maarten.

“Heel veel mensen zitten vast in de dagelijkse ratrace en zijn op zoek naar wat rust in hun lichaam. De Chinese geneeskunde heeft me geleerd dat je het lichaam in zijn geheel moet bekijken. Vanuit die filosofie geef ik mijn patiënten daarom ook voedingsadvies, meditatietips… mee in de hoop hen opnieuw wat balans in hun leven te geven. Op die manier blijft wat ik doe niet beperkt tot prikken.”

“Ik probeer uit te leggen aan mijn patiënten hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Want dat is ook een van de basisprincipes van de Chinese geneeskunde: preventie. Weet je dat Chinese dokters vroeger werden betaald volgens het aantal patiënten dat níét ziek werd?”

Jongeren

Sommige ziekenfondsen betalen vandaag acupunctuur al terug. Een hospitalisatieverzekeraar als DKV heeft het in zijn dekkingen zitten. “En dat is goed, want acupunctuur zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn.”

Ook voor jongeren, bij wie volgens Maarten alsmaar vaker psychische problemen worden vastgesteld. “Dat baart me echt zorgen. Heel wat van hen lopen er ongelukkig bij. Vooral onder de 15- tot 17-jarigen. De druk op school en door sociale media is dan ook enorm. Een bevriende arts zei me onlangs dat een van onze grootste opdrachten wordt om de jeugd opnieuw gelukkig te maken. Ik vrees dat hij gelijk heeft.”

Na tien jaar weet Maarten intussen: wat hij doet, is geen job maar een passie. “Mensen helpen zit me in het bloed. Als je een patiënt die maanden en soms jaren op de sukkel is geweest, er weer bovenop kan helpen, dan geeft dat heel veel voldoening. Daar doe ik het voor…”, besluit hij.

De acupunctuurpraktijk van Maarten Bekaert vind je aan de Centrumlaan 4 in Bredene. Meer informatie lees je op www.acupunctuurbekaert.be.