Maarten (26) uit Ieper kweekt reuzenpompoen: “Wie het gewicht raadt, wint een grote fruitmand”

In Hoeve Siam in de Maaldestedestraat bij Greet Rooze en Henk Mahieu is een reuzenpompoen te bewonderen. De vrucht is het resultaat van de kweek door Maarten Masschelin (26) die tuinarbeider is in Vlamertinge en in de Wervikstraat in Zillebeke woont.

“Vorig jaar wou ik meedoen aan het Belgisch kampioenschap in het pompoendorp Kasterlee”, vertelt Maarten. “Ik kocht pompoenzaden in een land- en tuinbouwcentrum, maar verder dan vruchten van 50 kilogram kwam ik niet. Dit jaar heb ik mij via internet drie speciale pompoenzaden gekocht in Kasterlee. Ik betaalde 15 euro voor drie zaadjes. Ik heb de vrucht zien groeien en bloeien. Pompoenen groeien vooral ‘s nachts in augustus. Dit kan wel vijf centimeter per dag zijn. Uiteindelijk wou ik aan het kampioenschap deelnemen, maar ik kreeg die pompoen niet in mijn bestelwagen. De winnaar van het Belgisch kampioenschap leverde een pompoen van 1.002 kilogram. Ik heb mijn exemplaar aan Hoeve Siam geschonken, waar iedereen die kan bewonderen en er zelfs een prijs mee winnen.”

Hoeve Siam is een typisch voorbeeld van een hoevewinkel die de korte keten en de liefde voor de boerenstiel promoot. Je vindt er allerlei soorten groenten en fruit, honing, zelfgemaakte fruitmanden en nog heel veel meer.

Fruitmand te winnen

“Die grote pompoen is het resultaat van exclusief zaad en heel veel zorg. Bij te felle zon plaatste ik er een parasol boven. Vooral naaktslakken en katten heb ik moeten weghouden van die vrucht. Eén plant geeft ook maar één pompoen. Als de wedstrijd voorbij is, en dat duurt nog wel een tijdje, wordt de pompoen uitgehold en kan ik die als bootje gebruiken”, lacht Maarten. “Wie het gewicht van de pompoen zo dicht mogelijk benadert, wint een heel grote fruitmand”, aldus Greet van Hoeve Siam.