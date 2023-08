Maarten (19) uit Izegem wint als jongste ballonvaarder meteen wedstrijd op grootste ballonmeeting van Europa

Maarten Deleersnyder (19), de jongste ballonvaarder van ons land, heeft op de Grand Est Mondial Air Ballons in het Franse Metz, een wedstrijd in één van de competities gewonnen.

Het evenement staat bekend als het grootste in zijn soort in Europa. Er namen ruim zestig ballonvaarders in verschillende competities aan deel. “Mijn vader Tom deed mee aan de reguliere competitie. Ik ging mee, maar was niet zeker dat ik ging kunnen vliegen”, vertelt Maarten.

Ik kwam gewoon om er wat mee te vliegen en dan gebeurde dit

“Dat bleek uiteindelijk wel te lukken, maar dan in de nevencompetitie Passing The Burner. Daar kan je enkel aan mee doen als je één van je ouders ook ballonvaarder is. Dit keer volstond het één opdracht te voltooien. Je moest een ballon volgen en waar die landde, moest je zo dicht mogelijk een voorwerp uitgooien. Wie er het dichtst bij zat, won en dat bleek uiteindelijk ik te zijn. Of hoe ik helemaal onverwacht toch mijn eerste wedstrijd heb gewonnen. Ik kwam gewoon om er wat mee te vliegen en dan gebeurde dit (lacht).”

Frans kampioenschap en WK in Polen

Na afloop volgde er nog een ceremonie met het hijsen van de Belgische vlag en het spelen van de Brabançonne. “Ik kreeg ook een diploma, een fles champagne en een geldprijs van 625 euro”,glundert Maarten. “Het geeft me alvast motivatie en goede moed voor de komende wedstrijden. Volgende week trek ik naar het Frans kampioenschap en eind augustus doe ik ook mee aan het WK in Polen. Ik strijd er in de categorie voor piloten tot dertig jaar en maak me sterk dat ik wel kans maak op een mooie plaats in het klassement”, besluit hij.