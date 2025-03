Maar liefst zeven eeuwelingen in WZC Sint-Amand

Het is blijkbaar goed leven in WZC Sint-Amand in Zwevegem. De 100ste verjaardag van Marcella Duytschaever werd er gevierd. Daarmee telt het WZC op dit moment zeven 100-plussers. Ze verkeren daarbovenop nog allemaal in een goede gezondheid.

Voor de gelegenheid kwamen ze allen samen voor de groepsfoto. We zien v.l.n.r. Marcella Duytschaever (100), Mariette Vandemeulebroeke (100, zie boven), Gabrielle Dheedene (102), Gabrielle Houpline (bijna 104), Agnes Terryn (100), Agnes Courtens (101) en Zuster Lucy (Maria Opsomer, 101). Deze twee laatste zijn trouwens nichten van elkaar. Burgemeester Isabelle Degezelle en schepen Dirk Desmet kwamen de eeuwelingen feliciteren. (GJZ/foto GJZ)